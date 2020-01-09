Трамп получил разрешение суда продолжить строительство стены между США и Мексикой

Апелляционный суд разрешил использовать деньги из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

Дональд Трамп объявил о решении Апелляционного суда пятого округа в своем твиттере.

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Речь идет о выделенных из бюджета 3,6 миллиардах долларов, которые в прошлом месяце запретил использовать суд предыдущей инстанции. Эти деньги планируют использовать для строительства большого участка стены с Мексикой.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 січня 2020 р.

Что известно о строительстве стены между США и Мексикой? Трамп предложил построить на границе стену из-за высокого уровня нелегальных мигрантов со стороны Мексики. Это было одно из его предвыборных обещаний.



15 февраля 2019 года Трамп объявил о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. В результате Министерство обороны США выделило 1 миллиард долларов на строительство стены.



Однако юридический комитет Палаты представителей Конгресса США начал расследование в отношении законности введения чрезвычайного положения. А позже Палата представителей США, двадцать штатов и две ассоциации адвокатов обратились в суды с исками против введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране.