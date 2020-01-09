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      Трамп получил разрешение суда продолжить строительство стены между США и Мексикой

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      Апелляционный суд разрешил Трампу использовать средства из бюджета Пентагона на строительство стены / golos-ameriki

      Апелляционный суд разрешил использовать деньги из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

      Дональд Трамп объявил о решении Апелляционного суда пятого округа в своем твиттере.

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      Речь идет о выделенных из бюджета 3,6 миллиардах долларов, которые в прошлом месяце запретил использовать суд предыдущей инстанции. Эти деньги планируют использовать для строительства большого участка стены с Мексикой.

      Что известно о строительстве стены между США и Мексикой? Трамп предложил построить на границе стену из-за высокого уровня нелегальных мигрантов со стороны Мексики. Это было одно из его предвыборных обещаний.

      15 февраля 2019 года Трамп объявил о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. В результате Министерство обороны США выделило 1 миллиард долларов на строительство стены.

      Однако юридический комитет Палаты представителей Конгресса США начал расследование в отношении законности введения чрезвычайного положения. А позже Палата представителей США, двадцать штатов и две ассоциации адвокатов обратились в суды с исками против введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране.

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      Теги: Новости политики Иммигранты Мексика Новости США Дональд Трамп
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