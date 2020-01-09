Трамп отримав дозвіл суду продовжити будівництво стіни між США і Мексикою

Апеляційний суд дозволив використати гроші із бюджету Пентагону на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Дональд Трамп оголосив про рішення Апеляційного суду п'ятого округу у своєму твіттері.



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Йдеться про виділені з бюджету 3,6 мільярда доларів, які минулого місяця заборонив використовувати суд попередньої інстанції. Ці гроші планують використати для будівництва найбільшої ділянки стіни з Мексикою.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 січня 2020 р.

Що відомо про будівництво стіни між США і Мексикою? Трамп запропонував спорудити на кордоні стіну через високий рівень нелегальних мігрантів зі сторони Мексики. Це була однією із його передвиборчих обіцянок.



15 лютого 2019 року Трамп оголосив про введення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. У результаті Міністерство оборони США виділило 1 мільярд доларів на будівництво стіни.



Проте юридичний комітет Палати представників Конгресу США розпочав розслідування стосовно законності введення надзвичайного стану. А пізніше Палата представників США, двадцять штатів та дві асоціації адвокатів звернулися в суди з позовами проти введення Дональдом Трампом режиму надзвичайної ситуації в країні.