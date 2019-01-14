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      Трамп посоветовал "фейковым СМИ" взять отпуск

      24 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп посоветовал журналистам, которые, по его мнению, распространяют сфабрикованные новости о нем, уйти в отпуск и отдохнуть.

      Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

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      Фейковые СМИ становятся безумнее и бесчестнее с каждым днем! Их фейковые репортажи вызывают гнев и общественный раздор. Возьмите две недели отпуска, отдохните и возвращайтесь обратно. Расслабьтесь!
      – написал глава Белого дома.

      Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные американские СМИ в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая газету The New York Times, производят так называемые фейковые новости.

       

      Теги: Новости политики Новости США СМИ Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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