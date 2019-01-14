Трамп порадив "фейковим ЗМІ" взяти відпустку

Президент США Дональд Трамп порадив журналістам, які, на його думку, поширюють сфабриковані новини про нього, піти у відпустку і відпочити.

Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter.

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Фейкові ЗМІ стають безумніші і безчесніші з кожним днем! Їх фейкові репортажі викликають гнів і суспільний розбрат. Візьміть два тижні відпустки, відпочиньте і повертайтеся назад. Розслабтеся!

– написав очільник Білого дому.

Трамп раніше неодноразово звинувачував ліберальні американські ЗМІ в тому, що вони, на його думку, упереджено ставляться до нього самого і до рішень його адміністрації. Президент стверджував, що такі телеканали, як CNN, NBC, ABC, а також ряд друкованих видань, включаючи газету The New York Times, виробляють так звані фейковий новини.