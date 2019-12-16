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      Трамп предал нацию: в США юридически обосновали импичмент президента

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      Импичмент Дональда Трампа / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп предал нацию, злоупотребляя своим высоким постом, чтобы привлечь иностранную силу к подрыву демократических выборов. Это указано в обоснованиях обвинений в адрес Трампа в измене нации для собственной политической выгоды.

      Эти обоснования по импичменту Трампа указаны в отчете юридического комитета Палаты представителей, сопровождающем дело об импичменте, сообщает CNN. Сам текст обоснования опубликован на 658 страницах.

      Импичмент Трампа: Палата представителей США утвердила официальное обвинение

      В документе обобщены доказательства по делу импичмента, собранные комитетом по разведке Палаты представителей. Там сказано, что Трамп "продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту".

      Трамп столкнулся с двумя статьями импичмента: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Американского лидера обвинили в давлении на Украину для расследования против его политического соперника Джо Байдена, с использованием военной помощи как рычага влияния.

      Как дальше будут разворачиваться события в деле импичмента Трампа

      • Палата представителей проголосует в среду, 18 декабря, по статьям импичмента, одобренными на прошлой неделе комитетом по судебным вопросам Палаты представителей.
      • Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому очень вероятно, что статьи будут утверждены. Если голосование будет позитивным, дело перейдет к Сенату.
      • Сенат проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно ли отстранить Трампа с поста. Но в Сенате, в отличие от Палаты представителей, большинство имеют республиканцы. Маловероятно, что они одобрят статьи против республиканца Трампа.
      • Если же Палата представителей все-таки пойдет на такой шаг, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.

      К теме: Скандальная доклад об импичменте Трампа: 10 фактов, касающихся Украины

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Импичмент Трампа
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