Импичмент Трампа: Палата представителей США обнародовала официальное обвинение
Демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа.
Речь идет о двух официальных обвинениях в совершении особо тяжких преступлений. Это одно из трех (кроме государственной измены и подкупа) оснований для объявления импичмента президенту США, определенных конституцией страны. Об этом сообщает CNN.
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Подозрения Трампу:
- Первое обвинение касается злоупотребления властью для политической выгоды. Очевидно, говорится о вероятном давлении Трампа на президента Украины Зеленского с целью заставить его начать расследование, направленное против одного из политических оппонентов президента США — Джозефа Байдена.
- Второе обвинение касается препятствования работе Конгресса, а именно расследования им незаконных действий Трампа. Это обвинение связано с недопуском работников Белого дома к слушаниям по делу импичмента, непредоставлением администрацией Трампа документов конгрессменам, а также запугиванием отдельных свидетелей, которые выступали перед Конгрессом.
Когда Трамп использует полномочия своего государственного органа для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам – это является совершенным преступлением,
– подчеркнул глава Комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей Джеральд Надлер.
Он также заявил, что действия президента США нанесли ущерб национальной безопасности и поставили под угрозу честность предстоящих президентских выборов.
Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.