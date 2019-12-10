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      Импичмент Трампа: Палата представителей США обнародовала официальное обвинение

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      Дональд Трамп / Getty Images

      Демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа.

      Речь идет о двух официальных обвинениях в совершении особо тяжких преступлений. Это одно из трех (кроме государственной измены и подкупа) оснований для объявления импичмента президенту США, определенных конституцией страны. Об этом сообщает CNN.

      К теме: Скандальная доклад об импичменте Трампа: 10 фактов, касающихся Украины

      Подозрения Трампу:

      • Первое обвинение касается злоупотребления властью для политической выгоды. Очевидно, говорится о вероятном давлении Трампа на президента Украины Зеленского с целью заставить его начать расследование, направленное против одного из политических оппонентов президента США — Джозефа Байдена.
      • Второе обвинение касается препятствования работе Конгресса, а именно расследования им незаконных действий Трампа. Это обвинение связано с недопуском работников Белого дома к слушаниям по делу импичмента, непредоставлением администрацией Трампа документов конгрессменам, а также запугиванием отдельных свидетелей, которые выступали перед Конгрессом.

      Когда Трамп использует полномочия своего государственного органа для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам – это является совершенным преступлением,
      – подчеркнул глава Комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей Джеральд Надлер.

      Он также заявил, что действия президента США нанесли ущерб национальной безопасности и поставили под угрозу честность предстоящих президентских выборов.

      Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа
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