Импичмент Трампа: Палата представителей США обнародовала официальное обвинение

Демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа.

Речь идет о двух официальных обвинениях в совершении особо тяжких преступлений. Это одно из трех (кроме государственной измены и подкупа) оснований для объявления импичмента президенту США, определенных конституцией страны. Об этом сообщает CNN.

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Подозрения Трампу:

Первое обвинение касается злоупотребления властью для политической выгоды. Очевидно, говорится о вероятном давлении Трампа на президента Украины Зеленского с целью заставить его начать расследование, направленное против одного из политических оппонентов президента США — Джозефа Байдена.

Второе обвинение касается препятствования работе Конгресса, а именно расследования им незаконных действий Трампа. Это обвинение связано с недопуском работников Белого дома к слушаниям по делу импичмента, непредоставлением администрацией Трампа документов конгрессменам, а также запугиванием отдельных свидетелей, которые выступали перед Конгрессом.

Когда Трамп использует полномочия своего государственного органа для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам – это является совершенным преступлением,

– подчеркнул глава Комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей Джеральд Надлер.

Он также заявил, что действия президента США нанесли ущерб национальной безопасности и поставили под угрозу честность предстоящих президентских выборов.

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