Імпічмент Трампа: Палата представників США оприлюднила офіційне звинувачення

Демократи Палати представників Конгресу США висунули два звинувачення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Мовиться про два офіційні звинувачення у скоєнні особливо тяжких злочинів. Це одна з трьох (окрім державної зради й підкупу) підстав для оголошення імпічменту президенту США, визначених конституцією країни. Про це повідомляє CNN.

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Підозри Трампу:

Перше звинувачення стосується зловживання владою задля політичної вигоди. Вочевидь, мовиться про ймовірний тиск Трампа на президента України Зеленського з метою змусити його почати розслідування, спрямоване проти одного з політичних опонентів президента США — Джозефа Байдена.

Друге звинувачення стосується перешкоджання роботі Конгресу, а саме розслідуванням ним незаконних дій Трампа. Це звинувачення пов’язане з недопуском працівників Білого дому до слухань у справі імпічменту, ненаданням адміністрацією Трампа документів конгресменам, а також залякуванням окремих свідків, які виступали перед Конгресом.

Коли Трамп використовує повноваження свого державного органу для отримання неналежної особистої вигоди, ігноруючи або завдаючи шкоди національним інтересам – це є досконалим злочином,

– наголосив глава Комітету з питань судочинства Палати представників Джеральд Надлер.

Він також заявив, що дії президента США нанесли шкоду національній безпеці і поставили під загрозу чесність майбутніх президентських виборів.

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