Імпічмент Трампа: Палата представників США оприлюднила офіційне звинувачення
Демократи Палати представників Конгресу США висунули два звинувачення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.
Мовиться про два офіційні звинувачення у скоєнні особливо тяжких злочинів. Це одна з трьох (окрім державної зради й підкупу) підстав для оголошення імпічменту президенту США, визначених конституцією країни. Про це повідомляє CNN.
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Підозри Трампу:
- Перше звинувачення стосується зловживання владою задля політичної вигоди. Вочевидь, мовиться про ймовірний тиск Трампа на президента України Зеленського з метою змусити його почати розслідування, спрямоване проти одного з політичних опонентів президента США — Джозефа Байдена.
- Друге звинувачення стосується перешкоджання роботі Конгресу, а саме розслідуванням ним незаконних дій Трампа. Це звинувачення пов’язане з недопуском працівників Білого дому до слухань у справі імпічменту, ненаданням адміністрацією Трампа документів конгресменам, а також залякуванням окремих свідків, які виступали перед Конгресом.
Коли Трамп використовує повноваження свого державного органу для отримання неналежної особистої вигоди, ігноруючи або завдаючи шкоди національним інтересам – це є досконалим злочином,
– наголосив глава Комітету з питань судочинства Палати представників Джеральд Надлер.
Він також заявив, що дії президента США нанесли шкоду національній безпеці і поставили під загрозу чесність майбутніх президентських виборів.
Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.