18:08
10 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      22:06, 9 грудня
      Вєсті.UA
      20:56, 9 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Імпічмент Трампа: Палата представників США оприлюднила офіційне звинувачення

      3968 Читать новость на русском
      Дональд Трамп / Getty Images

      Демократи Палати представників Конгресу США висунули два звинувачення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

      Мовиться про два офіційні звинувачення у скоєнні особливо тяжких злочинів. Це одна з трьох (окрім державної зради й підкупу) підстав для оголошення імпічменту президенту США, визначених конституцією країни. Про це повідомляє CNN.

      До теми: Скандальна доповідь про імпічмент Трампа: 10 фактів, що стосуються України

      Підозри Трампу:

      • Перше звинувачення стосується зловживання владою задля політичної вигоди. Вочевидь, мовиться про ймовірний тиск Трампа на президента України Зеленського з метою змусити його почати розслідування, спрямоване проти одного з політичних опонентів президента США — Джозефа Байдена. 
      • Друге звинувачення стосується перешкоджання роботі Конгресу, а саме розслідуванням ним незаконних дій Трампа. Це звинувачення пов’язане з недопуском працівників Білого дому до слухань у справі імпічменту, ненаданням адміністрацією Трампа документів конгресменам, а також залякуванням окремих свідків, які виступали перед Конгресом.

      Коли Трамп використовує повноваження свого державного органу для отримання неналежної особистої вигоди, ігноруючи або завдаючи шкоди національним інтересам – це є досконалим злочином,
      – наголосив глава Комітету з питань судочинства Палати представників Джеральд Надлер.

      Він також заявив, що дії президента США нанесли шкоду національній безпеці і поставили під загрозу чесність майбутніх президентських виборів.

      Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
      Кидав папери, кричав і матюкався: під час нормандського формату у представника Росії здали нерви
      сьогодні
      17912
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:15 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 3902
      сьогодні , 16:09 Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      Ірина Поліщук 17495
      сьогодні , 15:00 Маркер комунізму: що не так з Кримінальним кодексом України
      Реанімаційний пакет реформ 250
      сьогодні , 14:44 Нормандська зустріч у Парижі: реакція відомих українців і політиків
      Ірина Кошанська 6830
      сьогодні , 14:17 Помер Юрій Лужков – біографія колишнього мера Москви
      Вероніка Климська 1325
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук