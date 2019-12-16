Трамп зрадив націю: у США юридично обґрунтували імпічмент президента
Президент США Дональд Трамп зрадив націю, зловживаючи своїм високим постом, щоб залучити іноземну силу до підриву демократичних виборів. Це вказано в обґрунтуваннях звинувачень на адресу Трампа у зраді нації для власної політичної вигоди.
Ці обґрунтування щодо імпічменту Трампа вказані у звіті Юридичного комітету Палати представників, що супроводжує справу про імпічмент, повідомляє CNN. Сам текст обґрунтування опублікований на 658 сторінках.
Імпічмент Трампа: Палата представників США затвердила офіційне звинувачення
У документі узагальнені докази у справі імпічменту, зібрані комітетом з розвідки Палати представників. Там сказано, що Трамп "продемонстрував, що він залишиться загрозою національній безпеці і Конституції, якщо йому дозволять залишитися на своєму посту".
Трамп зіткнувся з двома статтями імпічменту: зловживання владою і перешкоджання розслідуванню Конгресу. Американського лідера звинуватили у тиску на Україну задля розслідування проти його політичного суперника Джо Байдена, з використанням військової допомоги як важеля впливу.
Як далі розгортатимуться події у справі імпічменту Трампа
- Палата представників проголосує в середу, 18 грудня, за статтями імпічменту, схваленими минулого тижня комітетом з судових питань Палати представників.
- Демократи мають більшість у Палаті представників, тому дуже ймовірно, що статті будуть затверджені. Якщо голосування буде позитивним, справа перейде до Сенату.
- Сенат проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Але у Сенаті, на відміну від Палати представників, більшість мають республіканці. Малоймовірно, що вони схвалять статті проти республіканця Трампа.
- Якщо ж Палата представників таки піде на такий крок, Трамп стане третім президентом в історії США, який проходитиме через процедуру імпічменту.
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