Трамп предлагал стрелять нелегалам по ногам, – NYT

Во время частного совещания по вопросам нелегальной миграции, президент США Дональд Трамп предложил стрелять по ногам мигрантам из Мексики. Кроме того Трамп хотел провести электрификацию пограничной стены и установить на ней острые шпили.

Совещание проходило через несколько дней после того, как Трамп распорядился закрыть границу с Мексикой, сообщило издание The New York Times.

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Трамп озвучил эти предложения в марте 2019 году в овальном кабинете Белого дома. Тогда он был решительно настроен принять любые меры, чтобы решить проблему с мигрантами.

В частных беседах американский лидер размышлял о путях укрепления пограничной стены. Среди вариантов были такие: заполнить траншею на границе водой и запустить туда крокодилов, пустить ток по стене и установить острые шипы, которые могли бы калечить человеческое тело.

После того, как Трампу напомнили, что стрелять по мигрантам незаконно, глава Белого дома предложил целить только в ноги, чтобы замедлить их движение. На что советники снова сказали ему, что так делать нельзя.

По-прежнему во всех миграционных проблемах Трамп обвиняет Демократическую партию США, которые "не хотят голосовать за законопроекты, которые вводят жесткую миграционную политику", как строительство стены на границе с Мексикой.

Ситуация с мигрантами на границе США и Мексики: что известно?Только в мае правоохранители США задержали более 130 тысяч человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Это является самым высоким месячным показателем на южной границе за последние 13 лет. С 132887 задержанных лиц – 84 542 были лица, которые путешествовали семьями. Еще 11 507 – это дети, которые не имели сопровождения взрослых. Еще 36 838 были несовершеннолетними. Количество задержаний в мае в целом выросла на 34 процента по сравнению с апрелем.



Мексика пообещала отправить около 6 тысяч военнослужащих Национальной гвардии на свой южную границу с Гватемалой. Таким образом страна попыталась прекратить поток центральноамериканских мигрантов, путешествующих в южной границы США.



8 июня Соединенные Штаты заключили соглашение с Мексикой об ограничении количества мигрантов, которые попадают в США из Мексики. В результате Трамп приостановил запланировано введение пошлин.