Трамп пропонував стріляти нелегалам по ногах, – NYT

Під час приватної наради з питань нелегальної міграції, президент США Дональд Трамп запропонував стріляти по ногах мігрантам з Мексики. Крім того Трамп хотів провести електрифікацію прикордонної стіни та встановити на ній гострі шпилі.

Нарада проходила через кілька днів після того, як Трамп розпорядився закрити кордон з Мексикою, повідомило видання The New York Times.

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Трамп озвучив ці пропозиції у березні 2019 року в овальному кабінеті Білого дому. Тоді він був рішуче налаштований вжити будь-яких заходів щоб вирішити проблему з мігрантами.

В приватних бесідах американський лідер роздумував щодо шляхів укріплення прикордонної стіни. Серед варіантів були такі: заповнити траншею на кордоні водою та запустити туди крокодилів, пустити струм по стіні та встановити гострі шипи, які б могли б калічити людське тіло.

Після того, як Трампу нагадали, що стріляти по мігрантах незаконно, глава Білого дому запропонував цілити лише в ноги, щоб уповільнити їх рух. На що радники знову сказали йому, що так робити не можна.

Як і раніше, в усіх міграційних проблемах Трамп звинувачує Демократичну партію США, які "не хочуть голосувати за законопроєкти, які запроваджують жорстку міграційну політику", як то будівництво стіни на кордоні з Мексикою абощо.

Ситуація з мігрантами на кордоні США та Мексики: що відомо?Лише у травні правоохоронці США затримали понад 130 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Це є найвищим місячним показником на південному кордоні за останні 13 років. Із 132 887 затриманих осіб – 84 542 були особи, які подорожували сім'ями. Ще 11 507 – це діти, які не мали супроводу дорослих. Ще 36 838 були неповнолітніми. Кількість затримань у травні загалом зросла на 34 відсотки у порівнянні з квітнем.



Мексика пообіцяла відправити близько 6 тисяч військовослужбовців Національної гвардії на свій південний кордон з Гватемалою. Таким чином країна спробувала припинити потік центральноамериканських мігрантів, які подорожують до південного кордону США.



8 червня Сполучені Штати уклали угоду з Мексикою стосовно обмеження кількості мігрантів, які потрапляють до США з Мексики. Внаслідок цього Трамп призупинив заплановане введення мит.