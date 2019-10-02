06:17
2 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що російський спецназ забув в Осло? РФ будує репліку ракети Ілона Маска
      Вєсті Кремля
      21:15, 1 жовтня
      Вєсті.UA: Винник знов потрапив у гучний скандал. Разумков втомився і йде
      Вєсті.UA
      20:46, 1 жовтня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Трамп пропонував стріляти нелегалам по ногах, – NYT

      68 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Під час приватної наради з питань нелегальної міграції, президент США Дональд Трамп запропонував стріляти по ногах мігрантам з Мексики. Крім того Трамп хотів провести електрифікацію прикордонної стіни та встановити на ній гострі шпилі.

      Нарада проходила через кілька днів після того, як Трамп розпорядився закрити кордон з Мексикою, повідомило видання The New York Times.

      Актуально: Не лише Зеленський: ЗМІ з'ясували, що Трамп дзвонив і тиснув на ще одного політика 

      Трамп озвучив ці пропозиції у березні 2019 року в овальному кабінеті Білого дому. Тоді він був рішуче налаштований вжити будь-яких заходів щоб вирішити проблему з мігрантами.

      В приватних бесідах американський лідер роздумував щодо шляхів укріплення прикордонної стіни. Серед варіантів були такі: заповнити траншею на кордоні водою та запустити туди крокодилів, пустити струм по стіні та встановити гострі шипи, які б могли б калічити людське тіло.

      Після того, як Трампу нагадали, що стріляти по мігрантах незаконно, глава Білого дому запропонував цілити лише в ноги, щоб уповільнити їх рух. На що радники знову сказали йому, що так робити не можна.

      Як і раніше, в усіх міграційних проблемах Трамп звинувачує Демократичну партію США, які "не хочуть голосувати за законопроєкти, які запроваджують жорстку міграційну політику", як то будівництво стіни на кордоні з Мексикою абощо.

      Ситуація з мігрантами на кордоні США та Мексики: що відомо?Лише у травні правоохоронці США затримали понад 130 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Це є найвищим місячним показником на південному кордоні за останні 13 років. Із 132 887 затриманих осіб – 84 542 були особи, які подорожували сім'ями. Ще 11 507 – це діти, які не мали супроводу дорослих. Ще 36 838 були неповнолітніми. Кількість затримань у травні загалом зросла на 34 відсотки у порівнянні з квітнем.

      Мексика пообіцяла відправити близько 6 тисяч військовослужбовців Національної гвардії на свій південний кордон з Гватемалою. Таким чином країна спробувала припинити потік центральноамериканських мігрантів, які подорожують до південного кордону США.

      8 червня Сполучені Штати уклали угоду з Мексикою стосовно обмеження кількості мігрантів, які потрапляють до США з Мексики. Внаслідок цього Трамп призупинив заплановане введення мит.

      blog_ava
      Секс пальцями: яким буває та з чого почати
      1 жовтня
      3602
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Мексика Іммігранти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу
      1 жовтня , 22:30 Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу
      2881
      Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      1 жовтня , 22:00 Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1827
      "Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" завдяки голу в доданий арбітром час: відео
      1 жовтня , 21:51 "Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" завдяки голу в доданий арбітром час: відео
      2233
      Медведчук на фоні Стуса – мізерна фігура, – Кіпіані
      1 жовтня , 21:02 Медведчук на фоні Стуса – мізерна фігура, – Кіпіані
      Олег Бабій 1182
      "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      1 жовтня , 20:17 "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      Тетяна Мартинюк 1489
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук