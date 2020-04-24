17:22
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Трамп предложил лечить коронавирус ультрафиолетом и дезинфекторами: врачи в ужасе

      - Читати новину українською
      Трамп запропонував лікувати коронавірус ультрафіолетом та дезінфекторами: лікарі нажахані - 24 Канал
      Медики обурені заявами Трампа / USA Today

      Президент США Дональд Трамп поинтересовался, можно ли лечить COVID-19 ультрафиолетовым излучением. Также у главы Белого дома появилась идея испытать инъекции дезинфекторов.

      Заяви, які налякали усю медичну спільноту, Дональд Трамп зробив під час брифінгу у Білому домі. Про це повідомляє Al Jazeera.

      До теми Коронавірус у США: кілька штатів послаблюють карантин

      Спочатку Трамп обговорював здатність ультрафіолету проникати всередину тіла, згодом перейшов до теми дезінфекторів.

      Чи є спосіб, яким ми можемо зробити щось подібне – знищити вірус – шляхом ін'єкції з допомогою дезінфектора? Було б цікаво це перевірити,
      – розмірковував вголос Трамп.

      Медики уже назвали пропозиції Трампа абсолютно неправильними і безвідповідальними. "Якщо ви використаєте якийсь з дезінфекторів для подолання коронавірусу, то ви помрете разом з вірусом",– написав лікар Юджин Гу, лабораторія якого займається тестуванням на COVID-19.

      Дехто з лікарів висловили припущення, що, мабуть, син Трампа – 14-річний Беррон у науці розбирається краще за батька.

      Я знаю, що хімія – це не ваша сильна сторона. Або біологія. Або фізика. Або реальність. Ультрафіолетове світло вбиває віруси, але якщо просвічувати клітини людини в спосіб, який ви пропонуєте, це викличе мутацію. У 14 років Беррон, ймовірно, краще вам зможе пояснити,
      – написала Лорі Гаррет.

      Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, чоловік в Аризоні помер наприкінці березня після прийому хлорохіну фосфату – речовини, що використовується для очищення цистерн з рибою. Це сталось після того, як Трамп неодноразово говорив про гідроксихлорохін. Дружина чоловіка заявила телевізійній мережі NBC News, що він спостерігав за щоденними брифінгами президента.

      Коронавірус у США: коротко

      • Станом на 24 квітня COVID-19 зафіксували у 886 тисяч американців. Від недуги померли 50 тисяч людей, одужати вдалося понад 85 тисячам.
      • Тест на коронавірус здали понад 4 мільйони жителів Сполучених Штатів.
      • Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Новости США Новости политики Дональд Трамп
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Российский газ бьет антирекорды
      сегодня , 17:00 Российский газ бьет антирекорды
      Олександр Коваленко
      Остерегайтесь российских и китайских "троянских коней", – The Washington Times
      сегодня , 15:20 Остерегайтесь российских и китайских "троянских коней", – The Washington Times
      Блог Медіа