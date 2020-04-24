Трамп запропонував лікувати коронавірус ультрафіолетом та дезінфекторами: лікарі нажахані
Президент США Дональд Трамп поцікавився, чи можна лікувати COVID-19 ультрафіолетовим випромінюванням. Також у глави Білого дому з'явилась ідея випробувати ін'єкції дезінфекторів.
Заяви, які налякали усю медичну спільноту, Дональд Трамп зробив під час брифінгу у Білому домі. Про це повідомляє Al Jazeera.
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Спочатку Трамп обговорював здатність ультрафіолету проникати всередину тіла, згодом перейшов до теми дезінфекторів.
Чи є спосіб, яким ми можемо зробити щось подібне – знищити вірус – шляхом ін'єкції з допомогою дезінфектора? Було б цікаво це перевірити,
– розмірковував вголос Трамп.
Медики уже назвали пропозиції Трампа абсолютно неправильними і безвідповідальними. "Якщо ви використаєте якийсь з дезінфекторів для подолання коронавірусу, то ви помрете разом з вірусом",– написав лікар Юджин Гу, лабораторія якого займається тестуванням на COVID-19.
Дехто з лікарів висловили припущення, що, мабуть, син Трампа – 14-річний Беррон у науці розбирається краще за батька.
Я знаю, що хімія – це не ваша сильна сторона. Або біологія. Або фізика. Або реальність. Ультрафіолетове світло вбиває віруси, але якщо просвічувати клітини людини в спосіб, який ви пропонуєте, це викличе мутацію. У 14 років Беррон, ймовірно, краще вам зможе пояснити,
– написала Лорі Гаррет.
Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, чоловік в Аризоні помер наприкінці березня після прийому хлорохіну фосфату – речовини, що використовується для очищення цистерн з рибою. Це сталось після того, як Трамп неодноразово говорив про гідроксихлорохін. Дружина чоловіка заявила телевізійній мережі NBC News, що він спостерігав за щоденними брифінгами президента.
Коронавірус у США: коротко
- Станом на 24 квітня COVID-19 зафіксували у 886 тисяч американців. Від недуги померли 50 тисяч людей, одужати вдалося понад 85 тисячам.
- Тест на коронавірус здали понад 4 мільйони жителів Сполучених Штатів.
- Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.