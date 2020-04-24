Трамп запропонував лікувати коронавірус ультрафіолетом та дезінфекторами: лікарі нажахані

Президент США Дональд Трамп поцікавився, чи можна лікувати COVID-19 ультрафіолетовим випромінюванням. Також у глави Білого дому з'явилась ідея випробувати ін'єкції дезінфекторів.

Заяви, які налякали усю медичну спільноту, Дональд Трамп зробив під час брифінгу у Білому домі. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Спочатку Трамп обговорював здатність ультрафіолету проникати всередину тіла, згодом перейшов до теми дезінфекторів.

Чи є спосіб, яким ми можемо зробити щось подібне – знищити вірус – шляхом ін'єкції з допомогою дезінфектора? Було б цікаво це перевірити,

– розмірковував вголос Трамп.

Медики уже назвали пропозиції Трампа абсолютно неправильними і безвідповідальними. "Якщо ви використаєте якийсь з дезінфекторів для подолання коронавірусу, то ви помрете разом з вірусом",– написав лікар Юджин Гу, лабораторія якого займається тестуванням на COVID-19.

Дехто з лікарів висловили припущення, що, мабуть, син Трампа – 14-річний Беррон у науці розбирається краще за батька.

Я знаю, що хімія – це не ваша сильна сторона. Або біологія. Або фізика. Або реальність. Ультрафіолетове світло вбиває віруси, але якщо просвічувати клітини людини в спосіб, який ви пропонуєте, це викличе мутацію. У 14 років Беррон, ймовірно, краще вам зможе пояснити,

– написала Лорі Гаррет.

Mr. #Trump, chlorine disinfectants are poison. I know chemistry isn't your strong suit. Or biology. Or physics. Or reality. UV light kills viruses, but shined on human cells in the way you seem to say causes mutations. Barron, at 14, has likely had a science class & can explain. https://t.co/rfR8WQpvNp — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) April 24, 2020

This - injecting lethal carcinogens into lungs - as Rx suggestion from US leadership - clinches the spot for most depressing thing today



Could’ve been failed remdisivir RCT

OR

Only 21% sampled NYC residents being antibody +ve for #COVID19 in a city already overwhelmed by it pic.twitter.com/0nbeA6P7Yo — Rohan Khera, MD MS (@rohan_khera) April 24, 2020

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, чоловік в Аризоні помер наприкінці березня після прийому хлорохіну фосфату – речовини, що використовується для очищення цистерн з рибою. Це сталось після того, як Трамп неодноразово говорив про гідроксихлорохін. Дружина чоловіка заявила телевізійній мережі NBC News, що він спостерігав за щоденними брифінгами президента.

Коронавірус у США: коротко

Станом на 24 квітня COVID-19 зафіксували у 886 тисяч американців. Від недуги померли 50 тисяч людей, одужати вдалося понад 85 тисячам.

Тест на коронавірус здали понад 4 мільйони жителів Сполучених Штатів.

Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.