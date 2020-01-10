Трамп предложил переименовать и расширить НАТО

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО принять в альянс страны Ближнего Востока.

Однако он не уточнил, какие именно страны Ближнего Востока необходимо принять в альянс, сообщает Politico.

"Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно", – заявил Трамп.

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Трамп также предложил переименовать альянс и отметил, что он является большим умельцем в придумывании названий.

В НАТО добавим аббревиатуру БС (Ближний Восток Middle East) и получим НАТО-БВ (NATO-ME). Да, я умелый в названиях,

– заявил Трамп.

Вероятно, глава Белого дома имел в виду игру слов в названии (NATO-ME можно также перевести как НАТО-Я).

Смотрите видео о новой идее Дональда Трампа:

Аббревиатура NATO расшифровывается как North Atlantic Treaty Organization, что можно перевести как "Организация Североатлантического (оборонного) Договора". Сегодня в НАТО входят 29 государств, включая все три балтийские республики бывшего СССР, а также такие страны, как Польша, Болгария и Турция.