Трамп запропонував перейменувати та розширити НАТО
Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати НАТО та прийняти до альянсу країни Близького Сходу.
Проте він не уточнив, які саме країни Близького Сходу необхідно прийняти в альянс, повідомляє Politico.
"Я думаю, що НАТО має бути розширено, та ми повинні включити Близький Схід. Абсолютно", – заявив Трамп.
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Трамп також запропонував перейменувати альянс і зазначив, що він є великим умільцем у вигадуванні назв.
До НАТО додамо абревіатуру БС (Близький Схід – Middle East) і отримаємо НАТО-БВ (NATO-ME). Так, я вмілий у назвах,
– заявив Трамп.
Ймовірно, очільник Білого дому мав на увазі гру слів у назві (NATO-ME можна також перекласти як НАТО-Я).
Дивіться відео про нову ідею Дональда Трампа:
Абревіатура NATO розшифровується як North Atlantic Treaty Organization, що можна перекласти як "Організація Північноатлантичного (оборонного) Договору". Сьогодні в НАТО входять 29 держав, включаючи всі три балтійські республіки колишнього СРСР, а також такі країни, як Польща, Болгарія і Туреччина.