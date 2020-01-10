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      Трамп запропонував перейменувати та розширити НАТО

      840 Читать новость на русском
      Дональд Трамп / gettyimages

      Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати НАТО та прийняти до альянсу країни Близького Сходу.

      Проте він не уточнив, які саме країни Близького Сходу необхідно прийняти в альянс, повідомляє Politico.

      "Я думаю, що НАТО має бути розширено, та ми повинні включити Близький Схід. Абсолютно", – заявив Трамп.

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      Трамп також запропонував перейменувати альянс і зазначив, що він є великим умільцем у вигадуванні назв.

      До НАТО додамо абревіатуру БС (Близький Схід – Middle East) і отримаємо НАТО-БВ (NATO-ME). Так, я вмілий у назвах,
      – заявив Трамп.

      Ймовірно, очільник Білого дому мав на увазі гру слів у назві (NATO-ME можна також перекласти як НАТО-Я).

      Дивіться відео про нову ідею Дональда Трампа:

      Абревіатура NATO розшифровується як North Atlantic Treaty Organization, що можна перекласти як "Організація Північноатлантичного (оборонного) Договору". Сьогодні в НАТО входять 29 держав, включаючи всі три балтійські республіки колишнього СРСР, а також такі країни, як Польща, Болгарія і Туреччина.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: НАТО Дональд Трамп Новини США
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