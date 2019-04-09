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      Трамп предложил разъединять семьи мигрантов и не предоставлять им убежища

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент Соединенных Штатов предложил более жесткие меры по реализации своего предвыборного обещания остановить миграционные потоки из стран Латинской Америки: он настаивает на разъединении семей мигрантов.

      По данным источников телеканала CNN в правительстве, на совещании которое несколько дней назад провел президент США с госсекретарем Майком Помпео, экс-министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и другими чиновниками правительства, Трамп потребовал закрыть переход в Эль-Пасо (Техас), а за ним и все нелегальные переходы для иммигрантов.

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      На этом же совещании бывший министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен назвала такой шаг "очень плохой и опасной идеей" и предложила альтернативный план – перекрыть только разрешенные пограничные переходы. Иначе множество семей будут разделены, предупредила чиновница.

      Несколько источников CNN, присутствующих на совещании, отметили, что президент заявил, что эта проблема "его не интересует". Отмечается, что руководитель аппарата Белого дома Мик Малвени убедил Трампа закрыть переход в Эль-Пасо.

      В Белом доме также обсудили планы о запрете на предоставление политического убежища для всех, кто подает подобные просьбы из стран Латинской Америки. По мнению президента США, многие мигранты пользуются мягкостью законодательства США и таким образом добиваются права на въезд.

      В последнее время Трамп проводит перестановки в ведомствах, отвечающих за безопасность страны. Так, в ночь на 8 апреля Трамп уволил министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, а временно исполняющим обязанности был назначен комиссар таможенного и пограничного контроля Кевин Макалинан. СМИ связывают етот шаг с "личным конфликтом", который был в Нильсен на службе. В этот же день Трамп уволил руководителя Секретной службы США Рэндольфа Аллес. Его должность займет Джеймс Мюррей.

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      Теги: Иммигранты Латинськая Америка Новости США Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
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