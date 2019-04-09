Трамп запропонував розлучати родини мігрантів і не надавати їм притулку

Президент Сполучених Штатів запропонував більш жорсткі заходи для реалізації своєї передвиборчої обіцянки зупинити міграційні потоки з країн Латинської Америки: він наполягає на розлученні сімей мігрантів.

За даними джерел телеканалу CNN в уряді, на нараді яку кілька днів тому провів президент США з держсекретарем Майком Помпео, екс-міністром внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен й іншими чиновниками уряду, Трамп зажадав закрити перехід в Ель-Пасо (Техас), а за ним і всі нелегальні ходи для іммігрантів.

Читайте також: Трамп передумав закривати кордон з Мексикою

На цій же нараді колишній міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен назвала такий крок "дуже поганою та небезпечною ідеєю" і запропонувала альтернативний план – перекрити лише дозволені прикордонні переходи. Інакше безліч сімей буде розділено, попередила чиновниця.

Кілька джерел CNN, присутніх на нараді, зазначили, що президент заявив, що ця проблема "його не цікавить". Зазначається, що керівник апарату Білого дому Мік Малвені переконав Трампа закрити перехід в Ель-Пасо.

У Білому домі також обговорили плани щодо заборони на надання політичного притулку для всіх, хто подає подібні прохання з країн Латинської Америки. На думку президента США, багато мігрантів користуються м'якістю законодавства США і таким чином домагаються права на в'їзд.

Останнім часом Трамп проводить перестановки у відомствах, які відповідають за безпеку країни. Так, у ніч на 8 квітня Трамп звільнив міністра внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен, а тимчасово виконуючим обов'язки був призначений комісар з митного і прикордонного контролю Кевін Макалінан. ЗМІ пов'язують цй крок з "особистим конфліктом", який був у Нільсен на службі. В цей же день він звільнив керівника Секретної служби США Рендольфа Аллес. Його посаду займе Джеймс Мюррей.