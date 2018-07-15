Трамп прибыл в Хельсинки для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки (Финляндия) на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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С президентом США прибыла большая делегация.

Ранее стало известно, что из-за встречи Путина и Трампа в Хельсинки Финляндия ввела пограничный контроль на границах с Евросоюзом, на российско-финской границе охрану несут финские и российские пограничные войска.