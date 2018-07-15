Трамп прибув у Гельсінкі для зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп прибув до Гельсінкі (Фінляндія) на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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З президентом США прибула велика делегація.

Раніше стало відомо, що через зустріч Путіна і Трампа у Гельсінкі Фінляндія запровадила прикордонний контроль на кордонах з Євросоюзом, на російсько-фінському кордоні охорону несуть фінські та російські прикордонні війська.