Трамп прибув у Гельсінкі для зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп прибув до Гельсінкі (Фінляндія) на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Читайте також: У Білому домі не вірять, що Путін не знав про втручання в американські вибори
З президентом США прибула велика делегація.
Раніше стало відомо, що через зустріч Путіна і Трампа у Гельсінкі Фінляндія запровадила прикордонний контроль на кордонах з Євросоюзом, на російсько-фінському кордоні охорону несуть фінські та російські прикордонні війська.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні27 червня , 14:37
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -2020 лютого , 19:56
Українські військові віддали окупантам тіла загиблих7 лютого , 20:08
Омбудсвумен Денісова пояснила, за якої умови Москалькова зможе потрапити до Вишинського22 червня , 20:07
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику9 липня , 13:00