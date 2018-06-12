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Трамп прокомментировал приказы Ким Чен Ына об убийствах членов его собственной семьи

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Трамп ответил на вопрос, почему считает Ким Чен Ына талантливым
Трамп ответил на вопрос, почему считает Ким Чен Ына талантливым / Rbc.ru

Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что считает северокорейского диктатора талантливым, несмотря на его жестокое правление и приказы об убийстве членов собственной семьи.

Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции, отвечая на следующий вопрос одного из журналистов: "Ким Чен Ын является ответственным за голод в стране и занимался убийствами членов своей семьи. Почему Вы говорите, что это талантливый человек?"

Он действительно талантлив. Представляете, ему было 26 лет, когда он пришел к власти. Ему пришлось руководить страной в сложной ситуации. Ведь немногие в таком возрасте, наверное один из 10 тысяч, способен возглавить страну,
– убежден президент США.

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"Когда произошли ужасные, жесткие события. Помните, мы говорили об Отто (Отто Фредерик Вормбир – американский студент, заключенный в КНДР, – ред.)? Это тот человек, которого мы вернули в США, и который умер в результате жестокого обращения. Отто умер не зря, мы должны достичь мира, вспоминая о нем", – добавил Трамп.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали итоговый документ во время исторической встречи в Сингапуре.

Теги: Новости политики Жертвы Ким Чен Ын КНДР Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 канал
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