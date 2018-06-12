Трамп прокоментував накази Кім Чен Ина про вбивства членів його власної сім’ї

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином заявив, що вважає північнокорейського диктатора талановитим, незважаючи на його жорстоке правління та накази про вбивство членів власної сім’ї.

Про це Трамп розповів на прес-конференції, відповідаючи на наступне питання одного з журналістів: "Кім Чен Ин відповідальним за голод у країні та займався вбивствами членів своєї сім’ї. Чому Ви кажете, що це талановита людина?"

Він справді талановитий. Уявляєте, йому було 26 років, коли він прийшов до влади. Йому довелося керувати країною у складній ситуації. Адже небагато людей у такому віці, напевне одна з 10 тисяч, здатні очолити країну,

– висловив переконання президент США.

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"Колись відбулися жахливі, жорсткі події. Пам’ятаєте, ми говорили про Отто (Отто Фредерік Вормбір – американський студент, ув’язнений в КНДР, – ред.)? Це та людина, яку ми повернули у США, і яка померла в результаті жорсткого поводження. Отто помер не даремно, ми повинні досягти миру, згадуючи про нього", – додав Трамп.

Нагадаємо, 12 червня президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали підсумковий документ під час історичної зустрічі в Сінгапурі.