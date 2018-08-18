Трамп рассказал о привыкании к фейковым новостям

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не пытается избавиться от "фейковых новостей" и даже уже привык к ним.

Об этом Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

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Глава Белого дома выделил среди, как он считает, распространителей "фейковых новостей" такие телеканалы, как CNN и MSNBC. При этом Трамп подчеркнул, что цензура, по его мнению, несет в себе риски.

Цензура – очень опасная вещь, и ее совершенно невозможно контролировать. Если искоренять фейковые новости, то нет ничего более фейкового, чем CNN и MSNBC, но, несмотря на это, я не прошу прекратить их нездоровое поведение,

– сказал Трамп.

Он отметил, что стремится относиться к таким сообщениям скептически или вообще игнорировать подобные источники информации.

Трамп отметил, что уже привык к фейковым новостям и воспринимает их скептически, или не смотрит вообще.