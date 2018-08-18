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Трамп розповів про звикання до фейкових новин

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Трамп звик до фейкових новин та сприймає їх скептично
Трамп звик до фейкових новин та сприймає їх скептично / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не намагається позбутися "фейкових новин" і навіть вже звик до них.

Про це Дональд Трамп повідомив у своєму Twitter.

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Очільник білого дому виділив серед, як він вважає, розповсюджувачів "фейкових новин" такі телеканали, як CNN і MSNBC. При цьому Трамп підкреслив, що цензура, на його думку, несе в собі ризики.

Цензура – дуже небезпечна річ, і її абсолютно неможливо контролювати. Якщо викорінювати фейкові новини, то немає нічого більш фейкового, ніж CNN і MSNBC, але, попри це, я не прошу припинити їх нездорову поведінку,
– сказав Трамп.

Він зазначив, що прагне ставитися до таких повідомлень скептично або ж взагалі ігнорувати подібні джерела інформації.

Трамп наголосив, що вже звик до фейкових новин та сприймає їх скептично, або не дивиться взагалі.

 

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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