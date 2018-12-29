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      Трамп решил пока не уходить в отпуск

      7 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп пока не планирует ехать в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, где он обычно проводит отпуск.

      Об этом сообщило издание CNBC.

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      Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, которая заявила, что "сейчас у президента нет планов отправиться в Мар-а-Лаго в ближайшие дни" ,.

      Трамп планировал отправиться на две недели в отпуск в Мар-а-Лаго, где он собирался провести рождественские и новогодние каникулы. Однако в связи с частичной приостановкой работы правительства США он отменил поездку.

      В США до сих пор не приняли бюджет на 2019 финансовый год. Причина этому – разногласия между демократами и республиканцами по поводу строительства стены на границе США с Мексикой.

      Трамп пригрозил "полностью закрыть южную границу", если Конгресс откажется выделить финансирование на строительство стены между США и Мексикой.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
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