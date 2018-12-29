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      Трамп вирішив наразі не йти у відпустку

      29 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп поки не планує їхати в свій маєток Мар-а-Лаго у штаті Флорида, де він зазвичай проводить відпустку.

      Про це повідомило видання CNBC.

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      Цю інформацію підтвердила і прес-секретар Трампа Сара Сандерс, яка заявила, що "наразі у президента немає планів відправитися в Мар-а-Лаго в найближчі дні",.

      Трамп планував відправитися на два тижні у відпустку в Мар-а-Лаго, де він збирався провести різдвяні і новорічні канікули. Однак у зв'язку з частковою припиненням роботи уряду США він скасував поїздку.

      У США досі не прийняли бюджет на 2019 фінансовий рік. Причина цьму – розбіжності між демократами і республіканцями з приводу будівництва стіни на кордоні США з Мексикою.

      Трамп пригрозив "повністю закрити південний кордон", якщо Конгрес відмовиться виділити фінансування на будівництво стіни між США і Мексикою.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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