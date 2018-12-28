В Іраку розкритикували Трампа за раптовий візит
Керівництво Іраку піддало критиці раптовий візит президента США Дональда Трампа на американську військову базу в Іраку.
Про це повідомив телеканал ТСН.
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Зокрема, керівництву країни не сподобалося, що Трамп не провів зустріч з лідерами країни.
Спосіб, в який Трамп відвідав Ірак, не відповідає дипломатичним нормам і відносинам з іншими суверенними державами. Таке ставлення до Іраку і його суверенітету зашкодить іраксько-американським відносинам,
– заявив колишній прем'єр Іраку Хайдер аль-Абаді.
Також іракські парламентарі розкритикували Трампа за бажання використовувати Ірак "як майданчик для потенційних операцій в Сирії".
"Ірак не повинен бути платформою для американців для відома своїх рахунків з росіянами або іранцями в регіоні", – заявив депутат Хакім аль-Замілі.
Нагадаємо, що 26 грудня президент США Дональд Трамп разом з першою леді країни прилетіли в Ірак, щоб відвідати американських військових і привітати їх з Різдвом.
Додамо, що згодом прес-служба прем'єр-міністра Іраку Аділя Абдула-Махді повідомила про зрив зустрічі з президентом США Дональдом Трампом під час його візиту в країну.