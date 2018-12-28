В Іраку розкритикували Трампа за раптовий візит

Керівництво Іраку піддало критиці раптовий візит президента США Дональда Трампа на американську військову базу в Іраку.

Про це повідомив телеканал ТСН.

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Зокрема, керівництву країни не сподобалося, що Трамп не провів зустріч з лідерами країни.

Спосіб, в який Трамп відвідав Ірак, не відповідає дипломатичним нормам і відносинам з іншими суверенними державами. Таке ставлення до Іраку і його суверенітету зашкодить іраксько-американським відносинам,

– заявив колишній прем'єр Іраку Хайдер аль-Абаді.

Також іракські парламентарі розкритикували Трампа за бажання використовувати Ірак "як майданчик для потенційних операцій в Сирії".

"Ірак не повинен бути платформою для американців для відома своїх рахунків з росіянами або іранцями в регіоні", – заявив депутат Хакім аль-Замілі.

Нагадаємо, що 26 грудня президент США Дональд Трамп разом з першою леді країни прилетіли в Ірак, щоб відвідати американських військових і привітати їх з Різдвом.



Додамо, що згодом прес-служба прем'єр-міністра Іраку Аділя Абдула-Махді повідомила про зрив зустрічі з президентом США Дональдом Трампом під час його візиту в країну.