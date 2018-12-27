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      Зустріч Трампа та прем'єр-міністра Іраку зірвалася

      228 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Прес-служба прем'єр-міністра Іраку Аділя Абдула-Махді повідомила про зрив зустрічі з президентом США Дональдом Трампом під час його візиту в країну.

      Про це повідомило видання DNA.

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      Зазначається, що причиною зриву зустрічі стали розбіжності щодо формату її проведення.

      Водночас у прес-службі поінформували, що Трамп і Абдула-Махді поспілкувалися телефоном. Також президент США запросив прем'єр-міністра Іраку відвідати Вашингтон.

      Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп разом з першою леді країни прилетіли в Ірак, щоб відвідати американських військових і привітати їх з Різдвом.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Ірак
      Джерело: 24 Канал
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