Зустріч Трампа та прем'єр-міністра Іраку зірвалася
Прес-служба прем'єр-міністра Іраку Аділя Абдула-Махді повідомила про зрив зустрічі з президентом США Дональдом Трампом під час його візиту в країну.
Про це повідомило видання DNA.
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Зазначається, що причиною зриву зустрічі стали розбіжності щодо формату її проведення.
Водночас у прес-службі поінформували, що Трамп і Абдула-Махді поспілкувалися телефоном. Також президент США запросив прем'єр-міністра Іраку відвідати Вашингтон.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп разом з першою леді країни прилетіли в Ірак, щоб відвідати американських військових і привітати їх з Різдвом.
Джерело: 24 Канал
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