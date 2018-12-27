Зустріч Трампа та прем'єр-міністра Іраку зірвалася

Прес-служба прем'єр-міністра Іраку Аділя Абдула-Махді повідомила про зрив зустрічі з президентом США Дональдом Трампом під час його візиту в країну.

Про це повідомило видання DNA. Читайте також: Трамп уникнув служби в армії завдяки вигаданому діагнозу, – ЗМІ Зазначається, що причиною зриву зустрічі стали розбіжності щодо формату її проведення. Водночас у прес-службі поінформували, що Трамп і Абдула-Махді поспілкувалися телефоном. Також президент США запросив прем'єр-міністра Іраку відвідати Вашингтон. Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп разом з першою леді країни прилетіли в Ірак, щоб відвідати американських військових і привітати їх з Різдвом.