Встреча Трампа и премьер-министра Ирака сорвалась
Пресс-служба премьер-министра Ирака Адиля Абдула-Махди сообщила о срыве встречи с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в страну.
Об этом сообщило издание DNA.
Читайте также: Трамп избежал службы в армии благодаря вымышленном диагноза, – СМИ
Отмечается, что причиной срыва встречи стали разногласия относительно формата ее проведения.
В пресс-службе сообщили, что Трамп и Абдула-Махди пообщались по телефону. Также президент США пригласил премьер-министра Ирака посетить Вашингтон.
Напомним, что президент США Дональд Трамп вместе с первой леди страны прилетели в Ирак, чтобы посетить американских военных и поздравить их с Рождеством.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Очки дополненной реальности от Microsoft24 января 2015 , 08:26
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00