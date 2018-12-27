Встреча Трампа и премьер-министра Ирака сорвалась

Пресс-служба премьер-министра Ирака Адиля Абдула-Махди сообщила о срыве встречи с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в страну.

Об этом сообщило издание DNA. Читайте также: Трамп избежал службы в армии благодаря вымышленном диагноза, – СМИ Отмечается, что причиной срыва встречи стали разногласия относительно формата ее проведения. В пресс-службе сообщили, что Трамп и Абдула-Махди пообщались по телефону. Также президент США пригласил премьер-министра Ирака посетить Вашингтон. Напомним, что президент США Дональд Трамп вместе с первой леди страны прилетели в Ирак, чтобы посетить американских военных и поздравить их с Рождеством.