Дональд та Меланія Трамп відвідали американських військових в Іраку
Президент США Дональд Трамп разом з першою леді країни прилетіли в Ірак, щоб відвідати американських військових і привітати їх з Різдвом.
Про це повідомило видання Associated Press.
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Дональда Трампа супроводжували радник з національної безпеки Джон Болтон та посол США в Іраку Дуг Сілліман.
Речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила у своєму Twitter, що Трамп прибув в Ірак у ніч на Різдво.
Президент Трамп і перша леді в ніч на Різдво прибули до Іраку, щоб відвідати наших військових і вище військове керівництво та подякувати їм за їхню роботу... а також побажати щасливого Різдва,
– написала вона.
Джерело: 24 Канал
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