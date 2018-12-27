Дональд та Меланія Трамп відвідали американських військових в Іраку

Президент США Дональд Трамп разом з першою леді країни прилетіли в Ірак, щоб відвідати американських військових і привітати їх з Різдвом.

Про це повідомило видання Associated Press.

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Дональда Трампа супроводжували радник з національної безпеки Джон Болтон та посол США в Іраку Дуг Сілліман.

Речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила у своєму Twitter, що Трамп прибув в Ірак у ніч на Різдво.

Президент Трамп і перша леді в ніч на Різдво прибули до Іраку, щоб відвідати наших військових і вище військове керівництво та подякувати їм за їхню роботу... а також побажати щасливого Різдва,

– написала вона.