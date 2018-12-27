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      Дональд и Мелания Трамп посетили американских военных в Ираке

      17 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / PressSec

      Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди страны прилетели в Ирак, чтобы посетить американских военных и поздравить их с Рождеством.

      Об этом сообщило издание Associated Press.

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      Дональда Трампа сопровождали советник по национальной безопасности Джон Болтон и посол США в Ираке Дуг Силлиман.

      Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в своем Twitter, что Трамп прибыл в Ирак в ночь на Рождество.

      Президент Трамп и первая леди в ночь на Рождество прибыли в Ирак, чтобы посетить наших военных и высшее военное руководство и поблагодарить их за их работу... а также пожелать счастливого Рождества,
      – написала она.

       

      Теги: Ирак Новости США Меланья Трамп Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
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