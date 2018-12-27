Дональд и Мелания Трамп посетили американских военных в Ираке
Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди страны прилетели в Ирак, чтобы посетить американских военных и поздравить их с Рождеством.
Об этом сообщило издание Associated Press.
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Дональда Трампа сопровождали советник по национальной безопасности Джон Болтон и посол США в Ираке Дуг Силлиман.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в своем Twitter, что Трамп прибыл в Ирак в ночь на Рождество.
Президент Трамп и первая леди в ночь на Рождество прибыли в Ирак, чтобы посетить наших военных и высшее военное руководство и поблагодарить их за их работу... а также пожелать счастливого Рождества,
– написала она.
Источник: 24 Канал
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