Дональд и Мелания Трамп посетили американских военных в Ираке

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди страны прилетели в Ирак, чтобы посетить американских военных и поздравить их с Рождеством.

Об этом сообщило издание Associated Press.

Читайте также: Трамп избежал службы в армии благодаря вымышленном диагноза, – СМИ

Дональда Трампа сопровождали советник по национальной безопасности Джон Болтон и посол США в Ираке Дуг Силлиман.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в своем Twitter, что Трамп прибыл в Ирак в ночь на Рождество.

Президент Трамп и первая леди в ночь на Рождество прибыли в Ирак, чтобы посетить наших военных и высшее военное руководство и поблагодарить их за их работу... а также пожелать счастливого Рождества,

– написала она.