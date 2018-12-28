08:10
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      В Ираке раскритиковали Трампа за внезапный визит

      43 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Руководство Ирака подвергло критике внезапный визит президента США Дональда Трампа на американскую военную базу в Ираке.

      Об этом сообщил телеканал ТСН.

      Читайте также: Трампу могут объявить импичмент в 2019 году, – Яковина

      В частности, руководству страны не понравилось, что Трамп не провёл встречу с лидерами страны.

      Способ, которым Трамп посетил Ирак, не соответствует дипломатическим нормам и отношениям с другими суверенными государствами. Такое отношение к стране и ее суверенитету повредит иракско-американским отношениям,
      – заявил бывший премьер Ирака Хайдер аль-Абаде.

      Также иракские парламентарии раскритиковали Трампа при желании использовать Ирак "как площадку для потенциальных операций в Сирии".

      "Ирак не должен быть платформой американцев для сведения своих счетов с русскими или иранцами в регионе", – заявил депутат Хаким аль-Замили.

      Напомним, что 26 декабря президент США Дональд Трамп вместе с первой леди страны прилетели в Ирак, чтобы посетить американских военных и поздравить их с Рождеством.

      Добавим, что впоследствии пресс-служба премьер-министра Ирака Адиля Абдула-Махди сообщила о срыве встречи с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в страну.

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дело Насирова: одни судьи восстанавливают на должностях чиновников, другие – защищают свидетелей
      сегодня , 00:30 Дело Насирова: одни судьи восстанавливают на должностях чиновников, другие – защищают свидетелей
      Ірина Шиба 72
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      27 декабря , 22:01 Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      Артем Овдієнко 522
      Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      27 декабря , 21:01 Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      Ірина Поліщук 110
      Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      27 декабря , 20:02 Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      Олена Булан 767
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Ураган "Майкл" во Флориде унес первую жизнь: объявлено чрезвычайное положение
       11 октября , 08:36
      Протесты "желтых жилетов" охватили еще одну страну
       14 декабря , 17:59
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук