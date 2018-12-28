В Ираке раскритиковали Трампа за внезапный визит
Руководство Ирака подвергло критике внезапный визит президента США Дональда Трампа на американскую военную базу в Ираке.
Об этом сообщил телеканал ТСН.
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В частности, руководству страны не понравилось, что Трамп не провёл встречу с лидерами страны.
Способ, которым Трамп посетил Ирак, не соответствует дипломатическим нормам и отношениям с другими суверенными государствами. Такое отношение к стране и ее суверенитету повредит иракско-американским отношениям,
– заявил бывший премьер Ирака Хайдер аль-Абаде.
Также иракские парламентарии раскритиковали Трампа при желании использовать Ирак "как площадку для потенциальных операций в Сирии".
"Ирак не должен быть платформой американцев для сведения своих счетов с русскими или иранцами в регионе", – заявил депутат Хаким аль-Замили.
Напомним, что 26 декабря президент США Дональд Трамп вместе с первой леди страны прилетели в Ирак, чтобы посетить американских военных и поздравить их с Рождеством.
Добавим, что впоследствии пресс-служба премьер-министра Ирака Адиля Абдула-Махди сообщила о срыве встречи с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в страну.
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