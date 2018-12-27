Трампу могут объявить импичмент в 2019 году, – Яковина

Неоднозначная политика президента США Дональда Трампа может привести к объявлению ему импичмента уже в 2019 году.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист, автор видеоблога "Безумный мир" Иван Яковина.

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"Я предполагаю, что в 2019 году состоится импичмент, его отстранят от власти", – утвержу журналист.

По его словам, коалиция, которая привела Трампа к власти начинает ломаться, а ее участники все больше выступают против действующего президента.

Кто эти люди? Во-первых, это богатые доноры, крупные бизнесмены, богатые корпорации, которые недовольны тем, что происходит в экономике США сейчас. Дональд Трамп выполнил свою миссию, он снизил налоги в прошлом 2017 году. Однако сейчас, как видим, при нем начался просто страшный обвал на биржах. Это очень плохо. Вероятнее всего, это вильется в гигантский экономический кризис,

– предполагает Яковина.

Второй проблемой журналист назвал то, что Дональд Трамп никак не может построить стену на границе с Мексикой. Он отметил, что это подрывает доверие к президенту со стороны широкого круга избирателей, для которых эта стена была главным его требованием.

"Он обещал, что Мексика заплатит, однако Мексика не собирается платить. Демократы в Конгрессе и в Сенате также не собираются платить. В результате, денег на строительство стены – нет, стены – нет, и главное обещание Трампа – не выполнено", – подчеркнул Яковина .

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Журналист подытожил, что "...бедные люди, которые за него голосовали из-за стены, – недовольны происходящим. Богатые, которые голосовали за повышение своего богатства – тоже недовольны, ведь на пороге экономический кризис".

И те, и другие могут повлиять на сенаторов-конгрессменов, которые, соответственно, будут принимать решение об импичменте. Его неадекватные внешнеполитические решения, его дружба с Путиным, с Эрдоганом, с Дутерте вызывают много вопросов даже в самых ярых его сторонников. Люди понимают, что, вероятно, Трамп потерял на старость ум, и время его менять,

– отметил Яковина.