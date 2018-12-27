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      Трампу можуть оголосити імпічмент у 2019 році, – Яковина

      412 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

      Неоднозначна політика президента США Дональда Трампа може призвести до оголошення йому імпічменту вже у 2019 році.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст, автор відеоблогу "Безумный мир" Іван Яковина.

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      "Я припускаю, що у 2019 році відбудеться імпічмент, його відсторонять від влади", – стверджу журналіст.

      За його словами, коаліція, яка привела Трампа до влади починає ламатися, а її учасники все більше виступають проти чинного президента.

      Хто ці люди? По-перше, це багаті донори, великі бізнесмени, багаті корпорації, які незадоволені тим, що відбувається в економіці США зараз. Дональд Трамп виконав свою місію, він знизив податки у минулому 2017 році. Проте зараз, як бачимо, при ньому почався просто страшний обвал на біржах. Це дуже погано. Ймовірніше за все, це виллється у гігантську економічну кризу,
      – припускає Яковина. 

      Другою проблемою журналіст назвав те, що Дональд Трамп ніяк не можу побудувати стіну на кордоні з Мексикою. Він зазначив, що це підриває довіру до президента з боку широкого кола виборців, для яких ця стіна була найголовнішою його вимогою.

      "Він обіцяв, що Мексика заплатить, проте Мексика не збирається платити. Демократи в Конгрес в Сенаті також не збираються платити. В результаті, грошей на будівництво стіни – немає, стіни – немає, і головна обіцянка Трампа – не виконана", – підкреслив Яковина.

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      Журналіст підсумував, що "... бідні люди, які за нього голосували через стіну, – незадоволені тим, що відбувається. Багаті, які голосували за підвищення свого багатства, – теж незадоволені, адже на порозі економічна криза".

      І ті, й інші можуть вплинути на сенаторів-конгресменів, які, відповідно, будуть ухвалювати рішення щодо імпічменту. Його неадекватні зовнішньополітичні рішення, його дружба з Путіним, з Ердоганом, з Дутерте викликають величезні питання навіть у найбільш ярих його прихильників. Люди розуміють, що, певно,Трамп втратив на старість розум, і час його змінювати,
      – наголосив Яковина.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 канал
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