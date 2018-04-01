Трамп решил выдворить "мечтателей" с США

США не будут создавать новое соглашение о так называемых "мечтателях" – нелегальных мигрантах, оказавшихся в стране в детском возрасте.

Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп, сообщает "Голос Америки".

"Становится все опаснее. Прибывают "караваны"! Республиканцы должны воспользоваться "ядерной опцией", чтобы принять закон. Сейчас! Больше никаких соглашений по программе DACA не будет", – заявил Трамп.

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Программу DACA ввели во времена президентства Барака Обамы. Она позволяет детям незаконных иммигрантов, избегать депортации и получать разрешение на работу и учебу.

О закрытии программы Трамп заявил еще в сентябре. При этом он дал Конгрессу полгода на выработку постоянного решения для участников этой программы.

До недавнего времени Трамп еще выражал готовность оставить программу в действии в обмен на согласование со стороны демократов профинансировать строительство защитной стены с Мексикой, однако в новом законе о расходах правительства Трамп не предусмотрел средства на DACA.