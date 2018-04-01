02:56
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
  • четверг
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Трамп решил выдворить "мечтателей" с США

111 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

США не будут создавать новое соглашение о так называемых "мечтателях" – нелегальных мигрантах, оказавшихся в стране в детском возрасте.

Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп, сообщает "Голос Америки".

"Становится все опаснее. Прибывают "караваны"! Республиканцы должны воспользоваться "ядерной опцией", чтобы принять закон. Сейчас! Больше никаких соглашений по программе DACA не будет", – заявил Трамп.

Читайте также: Визы в США: в просителей будут требовать информацию о соцсети

Программу DACA ввели во времена президентства Барака Обамы. Она позволяет детям незаконных иммигрантов, избегать депортации и получать разрешение на работу и учебу.

О закрытии программы Трамп заявил еще в сентябре. При этом он дал Конгрессу полгода на выработку постоянного решения для участников этой программы.

До недавнего времени Трамп еще выражал готовность оставить программу в действии в обмен на согласование со стороны демократов профинансировать строительство защитной стены с Мексикой, однако в новом законе о расходах правительства Трамп не предусмотрел средства на DACA.

Теги: Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук