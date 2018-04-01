Трамп вирішив видворити "мрійників" з США

США не створюватимуть нову угоду про так званих "мрійників" – нелегальних мігранті, які опинилися в країні у дитячому віці.

Відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп, повідомляє "Голос Америки".

"Стає все небезпечніше. Прибувають "каравани"! Республіканці повинні скористатися "ядерною опцією", щоб прийняти закон. Зараз! Більше ніяких угод за програмою DACA не буде", – заявив Трамп.

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Програму DACA ввели за часів президентства Барака Обами. Вона дозволяє дітям незаконних іммігрантів, уникати депортації та отримувати дозвіл на роботу та навчання.

Про закриття програми Трамп заявив ще у вересні. При цьому він дав Конгресу півроку на вироблення постійного рішення для учасників цієї програми.

Донедавна Трамп ще висловлював готовність залишити програму в дії в обмін на погодження з боку демократів профінансувати побудову захисної стіни з Мексикою, проте в новому законі про витрати уряду Трамп не передбачив кошти на DACA.