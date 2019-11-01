09:31
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Трамп сменил прописку: куда переехал президент США

      30 Читати новину українською
      Трамп переехал из Нью-Йорка
      Трамп переехал из Нью-Йорка / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп, считавшийся коренным жителем Нью-Йорка, теперь переехал в свое имение Мар-а-Лаго на юге штата Флорида.

      Трамп в своем Twitter заявил, что подал "декларацию о месте жительства", сменив Нью-Йорк на Флориду, из-за плохого отношения к нему политиков в городе.

      Читайте также: Импичмент Трампа: какую цену может заплатить Украина

      "Проспект 1600 в Пенсильвании, Белый дом – это место, которое я полюбил и пробуду здесь еще в течение 5 лет, но мы с моей семьей меняем постоянное место жительства на Палм-Бич, штат Флорида. Я дорожу Нью-Йорком и так будет всегда, но, несмотря на то, что я плачу миллионы долларов городских, государственных и местных налогов ежегодно, ко мне очень плохо относятся политические лидеры и города, и государства", – написал он в Twitter.

      Президент США подчеркнул, что ненавидит себя за это решение, но в конце концов так будет лучше для всех заинтересованных. "Как президент, я всегда буду там, чтобы помочь Нью-Йорку и великим людям Нью-Йорка. В моем сердце всегда это будет особое место!", – добавил Трамп.

      Твіти Дональда Трампа про переїзд
      Твиты Дональда Трампа о переезде

      Отметим, что вместе с Трампом "декларацию о месте жительства" подала и первая леди США Мелания Трамп. Кроме того, дополнительными адресами проживания указаны Белый дом и гольф-клуб в штате Нью-Джерси.

      blog_ava
      Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
      сегодня
      441654
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости США Новости недвижимости мира Новости недвижимости Меланья Трамп Дональд Трамп
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность
      сегодня , 09:15 Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность
      Вероніка Климська 793
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 октября , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 539
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      31 октября , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 116
      Что даст Украине членство в НАТО?
      31 октября , 21:01 Что даст Украине членство в НАТО?
      Світлана Попова 366
      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      31 октября , 20:18 А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      Северин Трач 598
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук