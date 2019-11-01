Трамп сменил прописку: куда переехал президент США

Президент США Дональд Трамп, считавшийся коренным жителем Нью-Йорка, теперь переехал в свое имение Мар-а-Лаго на юге штата Флорида.

Трамп в своем Twitter заявил, что подал "декларацию о месте жительства", сменив Нью-Йорк на Флориду, из-за плохого отношения к нему политиков в городе.

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"Проспект 1600 в Пенсильвании, Белый дом – это место, которое я полюбил и пробуду здесь еще в течение 5 лет, но мы с моей семьей меняем постоянное место жительства на Палм-Бич, штат Флорида. Я дорожу Нью-Йорком и так будет всегда, но, несмотря на то, что я плачу миллионы долларов городских, государственных и местных налогов ежегодно, ко мне очень плохо относятся политические лидеры и города, и государства", – написал он в Twitter.

Президент США подчеркнул, что ненавидит себя за это решение, но в конце концов так будет лучше для всех заинтересованных. "Как президент, я всегда буду там, чтобы помочь Нью-Йорку и великим людям Нью-Йорка. В моем сердце всегда это будет особое место!", – добавил Трамп.



Твиты Дональда Трампа о переезде

Отметим, что вместе с Трампом "декларацию о месте жительства" подала и первая леди США Мелания Трамп. Кроме того, дополнительными адресами проживания указаны Белый дом и гольф-клуб в штате Нью-Джерси.