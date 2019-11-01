09:10
1 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям
      Вєсті Кремля
      21:45, 31 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, 31 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Трамп змінив прописку: куди переїхав президент США

      224 Читать новость на русском
      Трамп переїхав з Нью-Йорка
      Трамп переїхав з Нью-Йорка / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп, який вважався корінним жителем Нью-Йорка, тепер переїхав до свого маєтку Мар-а-Лаго на півдні штату Флорида.

      Трамп у своєму Twitter заявив, що подав "декларацію про місце проживання", змінивши Нью-Йорк на Флориду, через погане ставлення до нього політиків в місті.

      Читайте також: Імпічмент Трампа: яку ціну може заплатити Україна

      "Проспект 1600 у Пенсільванії, Білий дім – це місце, яке я полюбив і пробуду тут ще протягом 5 років, але ми з моєю родиною змінюємо постійне місце проживання на Палм-Біч, штат Флорида. Я дорожу Нью-Йорком і так буде завжди, але, незважаючи на те, що я плачу мільйони доларів міських, державних і місцевих податків щороку, до мене дуже погано ставляться політичні лідери і міста, і держави", – написав він у Twitter.

      Президент США наголосив, що ненавидить себе за це рішення, але врешті-решт так буде найкраще для всіх зацікавлених. "Як президент, я завжди буду там, щоб допомогти Нью-Йорку та великим людям Нью-Йорка. У моєму серці завжди це буде особливе місце!", – додав Трамп.

      Твіти Дональда Трампа про переїзд
      Твіти Дональда Трампа про переїзд

      Зазначимо, що разом з Трампом "декларацію про місце проживання" подала і перша леді США Меланія Трамп. Крім того, додатковими адресами проживання вказані Білий дім і гольф-клуб в штаті Нью-Джерсі.

      blog_ava
      Президент Чехії нічого не знав: "визнання" анексії Криму підлаштувала ФСБ
      сьогодні
      4397
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Меланія Трамп Новини нерухомості Новини нерухомості світу Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 жовтня , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 513
      Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
      31 жовтня , 21:06 Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
      Анастасія Можаровська 456
      Що дасть Україні членство в НАТО?
      31 жовтня , 21:01 Що дасть Україні членство в НАТО?
      Світлана Попова 1366
      А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      31 жовтня , 20:10 А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      Северин Трач 2498
      Як грузинські банки "пережили" російську агресію, – експосол Катамадзе
      31 жовтня , 20:01 Як грузинські банки "пережили" російську агресію, – експосол Катамадзе
      Ірина Поліщук 365
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук