Трамп змінив прописку: куди переїхав президент США

Президент США Дональд Трамп, який вважався корінним жителем Нью-Йорка, тепер переїхав до свого маєтку Мар-а-Лаго на півдні штату Флорида.

Трамп у своєму Twitter заявив, що подав "декларацію про місце проживання", змінивши Нью-Йорк на Флориду, через погане ставлення до нього політиків в місті.

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"Проспект 1600 у Пенсільванії, Білий дім – це місце, яке я полюбив і пробуду тут ще протягом 5 років, але ми з моєю родиною змінюємо постійне місце проживання на Палм-Біч, штат Флорида. Я дорожу Нью-Йорком і так буде завжди, але, незважаючи на те, що я плачу мільйони доларів міських, державних і місцевих податків щороку, до мене дуже погано ставляться політичні лідери і міста, і держави", – написав він у Twitter.

Президент США наголосив, що ненавидить себе за це рішення, але врешті-решт так буде найкраще для всіх зацікавлених. "Як президент, я завжди буду там, щоб допомогти Нью-Йорку та великим людям Нью-Йорка. У моєму серці завжди це буде особливе місце!", – додав Трамп.



Твіти Дональда Трампа про переїзд

Зазначимо, що разом з Трампом "декларацію про місце проживання" подала і перша леді США Меланія Трамп. Крім того, додатковими адресами проживання вказані Білий дім і гольф-клуб в штаті Нью-Джерсі.