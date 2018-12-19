Трамп согласился закрыть свой благотворительный фонд

Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Барбара Андервуд сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал соглашение о ликвидации благотворительного фонда Trump Foundation "под наблюдением суда".

Об этом говорится в официальном заявлении.

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Отмечается, что активы фонда распределят между другими благотворительными фондами штата Нью-Йорк.

Сегодня генпрокурор Барбара Андервуд объявила о том, что после решения суда в пользу Генпрокуратуры фонд Трампа подписал положение о согласии расформироваться под судебным надзором, с рассмотрением и утверждением Генеральным прокурором предлагаемых благотворительных организаций-получателей Фонда,

– говорится в официальном заявлении генпрокурора.

Андервуд заявила, что расследование дела о Трампа и его детей будет продолжено.

В заявлении прокурора говорится, что речь идет о "поразительные факты беззакония, связанных с фондом Трампа. Это противозаконно координация между фондом и президентской кампанией, неоднократные и преднамеренные соглашения внутри фонда и многое другое".

По словам Андервуд, выявлены факты позволяют сравнить фонд Трампа с личной "чековой книжкой", которая служила Трампу для оплаты его деловых и политических интересов.

"Это важная победа правосудия, которая дает понять, что для всех существует один свод правил. Мы продолжим выдвигать иск, чтобы Фонд Трампа и его директора были привлечены к ответственности за их явные и неоднократные нарушения законов штата и федерального законодательства", – говорится в заявлении прокурора.