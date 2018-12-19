Трамп погодився закрити свій благодійний фонд

Генеральний прокурор американського штату Нью-Йорк Барбара Андервуд повідомила, що президент США Дональд Трамп підписав угоду про ліквідацію благодійного фонду Trump Foundation "під наглядом суду".

Про це йдеться у офіційній заяві.

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Зазначається, що активи фонду розподілять між іншими благодійними фондами штату Нью-Йорк.

Сьогодні генпрокурор Барбара Андервуд оголосила про те, що після рішення суду на користь Генпрокуратури фонд Трампа підписав положення про згоду розформуватися під судовим наглядом, з розглядом і затвердженням Генеральним прокурором пропонованих благодійних організацій-одержувачів Фонду,

– йдеться в офіційній заяві генпрокурора.

Андервуд заявила, що розслідування справи щодо Трампа і його дітей буде продовжено.

У заяві прокурора зазначається, що мова йде про "вражаючі факти беззаконня, пов'язаних з фондом Трампа. Це протизаконна координація між фондом і президентською кампанією, неодноразові і навмисні угоди всередині фонду і багато іншого".

За словами Андервуд, виявлені факти дозволяють порівняти фонд Трампа з особистої "чековою книжкою", яка служила Трампу для оплати його ділових і політичних інтересів.



"Це важлива перемога правосуддя, яка дає зрозуміти, що для всіх існує один звід правил. Ми продовжимо висувати позов, щоб Фонд Трампа і його директора були притягнуті до відповідальності за їх явні і неодноразові порушення законів штату і федерального законодавства", – йдеться в заяві прокурора.