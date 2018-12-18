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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Трамп наказав створити Космічне командування США

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      Трамп наказав створити Космічне командування США
      Трамп наказав створити Космічне командування США / ap.org

      Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону створити командування, яке контролюватиме військові операції в космосі.

      Про це повідомляє RFE/RL.

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      У односторінковому меморандумі написано, що нова структура має наглядати за космічними операціями. Крім того, вона має організовувати та дбати про прискорення технічного прогресу та пошук ефективніших способів захисту об’єктів США в космосі, зокрема супутників.

      Сьогодні починається нова ера національної безпеки Америки в космосі,
      – заявив віце-президент США Майк Пенс.

      Він додав, що космічне командування об'єднає космічні можливості у всіх гілках збройних сил, а також воно "розвиватиме космічну доктрину, тактику, методику та процедури, які дозволять нашим бійцям захистити нашу націю в цю нову епоху".

      Associated Press повідомляє, що космічне командування залучить близько 600 співробітників з існуючих військових і космічних відомств, а найближчим роками прийме принаймні ще 1000 співробітників.

      Теги: Дональд Трамп Новини США Пентагон
      Джерело: 24 Канал
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