Трамп наказав створити Космічне командування США

Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону створити командування, яке контролюватиме військові операції в космосі.

Про це повідомляє RFE/RL.

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У односторінковому меморандумі написано, що нова структура має наглядати за космічними операціями. Крім того, вона має організовувати та дбати про прискорення технічного прогресу та пошук ефективніших способів захисту об’єктів США в космосі, зокрема супутників.

Сьогодні починається нова ера національної безпеки Америки в космосі,

– заявив віце-президент США Майк Пенс.

Він додав, що космічне командування об'єднає космічні можливості у всіх гілках збройних сил, а також воно "розвиватиме космічну доктрину, тактику, методику та процедури, які дозволять нашим бійцям захистити нашу націю в цю нову епоху".

Associated Press повідомляє, що космічне командування залучить близько 600 співробітників з існуючих військових і космічних відомств, а найближчим роками прийме принаймні ще 1000 співробітників.