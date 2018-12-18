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      Трамп приказал создать Космическое командование США

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      Трамп приказал создать Космическое командование США
      Трамп приказал создать Космическое командование США / ap.org

      Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону создать командование, которое будет контролировать военные операции в космосе.

      Об этом сообщает RFE/RL.

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      В одностраничном меморандуме написано, что новая структура должна следить за космическими операциями. Кроме того, она должна организовывать и заботиться об ускорении технического прогресса и поиске эффективных способов защиты объектов США в космосе, в частности спутников.

      Сегодня начинается новая эра национальной безопасности Америки в космосе,
      – заявил вице-президент США Майк Пенс.

      Он добавил, что космическое командование объединит космические возможности во всех ветвях вооруженных сил, а также оно "будет развивать космическую доктрину, тактику, методику и процедуры, которые позволят нашим бойцам защитить нашу нацию в эту новую эпоху".

      Associated Press сообщает, что космическое командование привлечет около 600 сотрудников из существующих военных и космических ведомств, а в ближайшее годы примет крайней по крайней мере еще 1000 сотрудников.

      Теги: Дональд Трамп Новости США Пентагон
      Источник: 24 Канал
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