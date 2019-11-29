Трамп совершил исторический визит в Афганистан: детали

Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Это его первая поездка туда за время президентства. Ее засекретили из соображений безопасности.

Он встретился с американскими военными, проходящими там службу и поздравил их с Днем благодарения, сообщает BBC. Сейчас в Афганистане находятся 13 тысяч американских военнослужащих.

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Войска США вошли в Афганистан 18 лет после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

Также Трамп встретился с президентом Афганистана Ашраф Гани. После встречи американский президент заявил журналистам, что движение "Талибан" стремится заключить мирное соглашение.

Мы встречаемся с ними, и мы говорим, что это должно быть сделано через прекращение огня. Они не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят прекращать огонь. И я верю, что это сработает,

– заявил американский лидер.

За неделю до его визита США и талибы договорились об обмене пленными. Обозреватели считают, что это может привести к возобновлению переговоров о перемирии. В ходе визита в Афганистан Дональд Трамп также заявил, что США значительно сократят свое военное присутствие в этой стране, но не сообщил никаких деталей.

Переговоры между США и талибами были остановлены по решению Трампа после того, как в результате взрыва бомбы в Кабуле погиб американский военный. Талибы также отказываются вести переговоры с правительством Афганистана, которое они считают нелегитимным.

Что известно о "Талибане"?Радикальное исламистское движение суннитского толка. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белые одежды. В ряде стран "Талибан" внесено в список террористических организаций, его деятельность запрещена.



С ноября 1999 года против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".