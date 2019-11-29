15:46
29 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 ноября
      Вєсті.UA
      19:06, 28 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Трамп совершил исторический визит в Афганистан: детали

      44 Читати новину українською
      Дональд Трамп в Афганистане / AFP

      Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Это его первая поездка туда за время президентства. Ее засекретили из соображений безопасности.

      Он встретился с американскими военными, проходящими там службу и поздравил их с Днем благодарения, сообщает BBC. Сейчас в Афганистане находятся 13 тысяч американских военнослужащих.

      Читайте также: Как Трамп хотел закончить 18-летнюю войну с "Талибаном"

      Войска США вошли в Афганистан 18 лет после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

      Также Трамп встретился с президентом Афганистана Ашраф Гани. После встречи американский президент заявил журналистам, что движение "Талибан" стремится заключить мирное соглашение.

      Мы встречаемся с ними, и мы говорим, что это должно быть сделано через прекращение огня. Они не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят прекращать огонь. И я верю, что это сработает,
      – заявил американский лидер.

      За неделю до его визита США и талибы договорились об обмене пленными. Обозреватели считают, что это может привести к возобновлению переговоров о перемирии. В ходе визита в Афганистан Дональд Трамп также заявил, что США значительно сократят свое военное присутствие в этой стране, но не сообщил никаких деталей.

      Переговоры между США и талибами были остановлены по решению Трампа после того, как в результате взрыва бомбы в Кабуле погиб американский военный. Талибы также отказываются вести переговоры с правительством Афганистана, которое они считают нелегитимным.

      Что известно о "Талибане"?Радикальное исламистское движение суннитского толка. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белые одежды. В ряде стран "Талибан" внесено в список террористических организаций, его деятельность запрещена.

      С ноября 1999 года против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".

      Когда в Украине будет Черная пятница: дата
      сегодня
      17762
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Дональд Трамп Новости США Талибан Афганістан
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:35 Профессиональные "митингующие": где засветились "титушки Корчинского"
      Ірина Кошанська 24
      сегодня , 15:00 Довольны ли украинцы работой новой власти: сравниваем данные трех последних опросов
      Володимир Фесенко 329
      27 ноября , 19:51 Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года
      209
      сегодня , 14:32 Суддівські клани заблокували реформу Зеленського: обурливі факти
      Віталій Шабунін 103
      сегодня , 14:01 Українські олігархи хочуть продати себе команді Трампа
      Сергій Лещенко 99
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук