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      Трамп своим указом собирается прекратить иммиграцию в США

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      Трамп хочет прекратить иммиграцию в США / GettyImages

      Президент Америки Дональд Трамп собирается временно запретить въезд иностранцам в США на постоянное жительство. Делается это для борьбы с коронавирусом и в частности сохранения рабочих мест для самих американцев.

      Трамп отпишет исполнительный приказ о временном прекращении иммиграции в штаты. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

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      Как говорится в сообщении, делается это ради сохранения рабочих мест, дословно "наших великих американцев".

      Америка и коронавирус: основное

      • В течение более двух недель США на первой строчке в мире по количеству больных COVID-19.
      • По состоянию на 21 апреля в штатах 787 тысяч 752 случая коронавируса, 42 тысячи 359 человек умерли, 72 тысячи 826 человек выздоровели.
      • Наихудшую ситуацию наблюдают в штате Нью-Йорк: там уже более 14 тысяч умерших от коронавируса.
      • Соединенные Штаты начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса. В частности, роли в этом процессе Китая и ВОЗ, для этого в Китай отправят следователей.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Заробитчане Безработица Дональд Трамп Иммигранты Новости США
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