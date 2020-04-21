Трамп своим указом собирается прекратить иммиграцию в США

Президент Америки Дональд Трамп собирается временно запретить въезд иностранцам в США на постоянное жительство. Делается это для борьбы с коронавирусом и в частности сохранения рабочих мест для самих американцев.

Трамп отпишет исполнительный приказ о временном прекращении иммиграции в штаты. Об этом Трамп написал в своем твиттере. Узнайте Как США планируют выходить из карантина: позиция Трампа Как говорится в сообщении, делается это ради сохранения рабочих мест, дословно "наших великих американцев". In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020 Америка и коронавирус: основное В течение более двух недель США на первой строчке в мире по количеству больных COVID-19.

по количеству больных COVID-19. По состоянию на 21 апреля в штатах 787 тысяч 752 случая коронавируса , 42 тысячи 359 человек умерли, 72 тысячи 826 человек выздоровели.

, 42 тысячи 359 человек умерли, 72 тысячи 826 человек выздоровели. Наихудшую ситуацию наблюдают в штате Нью-Йорк : там уже более 14 тысяч умерших от коронавируса.

: там уже более 14 тысяч умерших от коронавируса. Соединенные Штаты начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса. В частности, роли в этом процессе Китая и ВОЗ, для этого в Китай отправят следователей.