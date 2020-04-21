Трамп своим указом собирается прекратить иммиграцию в США
Президент Америки Дональд Трамп собирается временно запретить въезд иностранцам в США на постоянное жительство. Делается это для борьбы с коронавирусом и в частности сохранения рабочих мест для самих американцев.
Трамп отпишет исполнительный приказ о временном прекращении иммиграции в штаты. Об этом Трамп написал в своем твиттере.
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Как говорится в сообщении, делается это ради сохранения рабочих мест, дословно "наших великих американцев".
Америка и коронавирус: основное
- В течение более двух недель США на первой строчке в мире по количеству больных COVID-19.
- По состоянию на 21 апреля в штатах 787 тысяч 752 случая коронавируса, 42 тысячи 359 человек умерли, 72 тысячи 826 человек выздоровели.
- Наихудшую ситуацию наблюдают в штате Нью-Йорк: там уже более 14 тысяч умерших от коронавируса.
- Соединенные Штаты начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса. В частности, роли в этом процессе Китая и ВОЗ, для этого в Китай отправят следователей.
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