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      Трамп своїм указом збирається припинити імміграцію до США

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      Трамп хоче припинити імміграцію до США / GettyImages

      Президент Америки Дональд Трамп збирається тимчасово заборонити в'їзд іноземцям до США на постійне проживання. Робиться це задля боротьби з коронавірусом і зокрема збереження робочих місць для самих американців.

      Трамп відпише виконавчий наказ про тимчасове припинення імміграції до штатів. Про це Трамп написав у своєму твіттері

      Дізнайтеся Як США планує виходити з карантину: позиція Трампа

      Як ідеться у повідомленні, робиться це задля збереження робочих місць, дослівно "наших великих американців".

      Америка і коронавірус: основне

      • Протягом понад двох тижнів США є на першій сходинці у світі за кількістю хворих на COVID-19. 
      • Станом на 21 квітня у штатах 787 тисяч 752 випадки коронавірусу, 42 тисячі 359 осіб померли, 72 тисячі 826 осіб одужали.
      • Найгіршу ситуацію спостерігають у штаті Нью-Йорк: там вже понад 14 тисяч померлих від коронавірусу.
      • Сполучені Штати починають розслідування обставин появи й поширення коронавірусу. Зокрема, ролі у цьому процесі Китаю та ВООЗ, для цього до Китаю відправлять слідчих.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Заробітчани Безробіття Дональд Трамп Коронавірус COVID-19 Іммігранти Новини США Новини політики
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