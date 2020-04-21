Трамп своїм указом збирається припинити імміграцію до США

Президент Америки Дональд Трамп збирається тимчасово заборонити в'їзд іноземцям до США на постійне проживання. Робиться це задля боротьби з коронавірусом і зокрема збереження робочих місць для самих американців.

Трамп відпише виконавчий наказ про тимчасове припинення імміграції до штатів. Про це Трамп написав у своєму твіттері. Дізнайтеся Як США планує виходити з карантину: позиція Трампа Як ідеться у повідомленні, робиться це задля збереження робочих місць, дослівно "наших великих американців". In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020 Америка і коронавірус: основне Протягом понад двох тижнів США є на першій сходинці у світі за кількістю хворих на COVID-19.

за кількістю хворих на COVID-19. Станом на 21 квітня у штатах 787 тисяч 752 випадки коронавірусу , 42 тисячі 359 осіб померли, 72 тисячі 826 осіб одужали.

, 42 тисячі 359 осіб померли, 72 тисячі 826 осіб одужали. Найгіршу ситуацію спостерігають у штаті Нью-Йорк : там вже понад 14 тисяч померлих від коронавірусу.

: там вже понад 14 тисяч померлих від коронавірусу. Сполучені Штати починають розслідування обставин появи й поширення коронавірусу. Зокрема, ролі у цьому процесі Китаю та ВООЗ, для цього до Китаю відправлять слідчих.