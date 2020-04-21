Трамп своїм указом збирається припинити імміграцію до США
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Президент Америки Дональд Трамп збирається тимчасово заборонити в'їзд іноземцям до США на постійне проживання. Робиться це задля боротьби з коронавірусом і зокрема збереження робочих місць для самих американців.
Трамп відпише виконавчий наказ про тимчасове припинення імміграції до штатів. Про це Трамп написав у своєму твіттері.
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Як ідеться у повідомленні, робиться це задля збереження робочих місць, дослівно "наших великих американців".
Америка і коронавірус: основне
- Протягом понад двох тижнів США є на першій сходинці у світі за кількістю хворих на COVID-19.
- Станом на 21 квітня у штатах 787 тисяч 752 випадки коронавірусу, 42 тисячі 359 осіб померли, 72 тисячі 826 осіб одужали.
- Найгіршу ситуацію спостерігають у штаті Нью-Йорк: там вже понад 14 тисяч померлих від коронавірусу.
- Сполучені Штати починають розслідування обставин появи й поширення коронавірусу. Зокрема, ролі у цьому процесі Китаю та ВООЗ, для цього до Китаю відправлять слідчих.
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