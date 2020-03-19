Трамп убежден, что называть коронавирус "китайским" – не расизм

Президент США Дональд Трамп заявил, что обозначение коронавируса как "китайского вируса" вовсе не является расизмом. Мол, это логично, поскольку вирус происходит именно из Китая.

С таким неоднозначным заявлением американский президент выступил перед журналистами в Белом Доме, сообщает издание Bloomberg.

Интересно Летучие мыши или американские шпионы: США и Китай спорят о происхождении коронавируса

Это вовсе не расизм. Все потому, что вирус происходит из Китая. Поэтому это вовсе не расизм, совсем нет,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Кроме того, он обвинил китайские власти в том, что они якобы долгое время замалчивали вспышку болезни в провинции Хубэй. Мол, Китай мог предоставить миру информацию про такую проблему значительно раньше.

Что известно о китайско-американском споре вокруг происхождения коронавируса?

Все началось с заявления прессекретаря МИД Китая Чжао Лизцяна, который обвинил в распространении коронавируса американских военных. Мол, это именно они завезли вирус в Китай.



Позже на такие обвинения отреагировал госсекретарь США Майк Помпео. Он подчеркнул, что Китаю не стоит перекладывать вину за распространение вируса на Штаты и призвал сплотиться вокруг общей проблемы.