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      Трамп переконаний, що називати коронавірус "китайським" – не расизм

      - Читать новость на русском
      Трамп: Китайський вірус – це не расизм, бо він з Китаю / abc15.com

      Президент США Дональд Трамп заявив, що позначення коронавірусу як "китайського вірусу" зовсім не є расизмом. Мовляв, це логічно, оскільки вірус походить саме з Китаю.

      З такою неоднозначною заявою американський президент виступив перед журналістами у Білому Домі, повідомляє видання Bloomberg.

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      Це зовсім не расизм. Усе тому, що вірус походить з Китаю. Тому це зовсім не расизм, зовсім ні,
      – наголосив Дональд Трамп.

      Крім того, він звинуватив китайську владу у тому, що вона буцімто довгий час замовчувала спалах хвороби у провінції Хубей. Мовляв, Китай міг надати світу інформацію про таку проблему значно раніше.

      Що відомо про китайсько-американську суперечку довкола походження коронавірусу?Усе почалося з заяви прессекретаря МЗС Китаю Чжао Лізцяна, який звинуватив у поширенні коронавірусу американських військових. Мовляв, це саме вони завезли вірус у Китай.

      Пізніше на такі звинувачення відреагував держсекретар США Майк Помпео. Він наголосив, що Китаю не варто перекладати провину за поширення вірусу на Штати і закликав згуртуватися довкола спільної проблеми.

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      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини США Новини політики Расизм Дональд Трамп Китай
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