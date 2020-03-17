Кажани чи американські шпигуни: США і Китай сперечаються про походження коронавірусу

На тлі епідемії коронавірусу, яка вирує у світі, США і Китай взялися вияснювати, звідки ж насправді міг взятися вірус. Дійшло і до по-справжньому конспірологічних версій за мотивами американських детективів.

Що про це кажуть у Китаї

Усе почалося з заяв китайської влади. Прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян висунув власну теорію змови, за якою коронавірус на територію Китаю завезли американські військові.

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Як доказ він показав відео, на якому директор Центру з контролю й профілактики захворювань США Роберт Редфілд каже, що деякі смерті від грипу у США насправді могли бути спричинені коронавірусом.

Хоча це звернення датоване 11 березня, Ліцзян запевняє, що це явний доказ того, що так званий "нульовий пацієнт" має бути саме у США. Відтак чиновник резюмує, що американці заборгували пояснення як Китаю, так і всьому світу.

Як відреагували у США

Своє невдоволення такими заявами висловив Державний секретар США Майк Помпео у розмові з головою міжнародного відділу центрального комітету Компартії Китаю Яном Цзечі.

Як пише Державний департамент Сполучених Штатів, Помпео висловив рішучі заперечення через намагання Китаю перекласти усю провину через епідемію коронавірусу на США.

Зараз не час поширювати дезінформацію і дивні чутки. Натомість настав момент для всіх країн згуртуватися разом у боротьбі з цією спільною загрозою,

– наголосив держсекретар США.

Що таке "нульовий пацієнт" і в чому його цінність?За основною версією коронавірус, як і багато інших хвороб і вірусів, передався людині від тварин. У цьому випадку – від кажана. Нульовий пацієнт – це та перша людина, яка захворіла новою для людства хворобою.



Для медицини важливо знати, ким саме був нульовий пацієнт, адже історія зараження може допомогти у подальшому лікуванні, а його контакти після зараження – уникнути проявів хвороби у більшої кількості людей.