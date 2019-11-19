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      Трамп в" кармане " Путина: мир увидела скандальная книга секретов Белого дома

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      В новой книге анонимный автор рассказал о "внутренней кухне" Белого дома / Getty Images

      19 ноября на прилавки магазинов США попала одна из самых ожидаемых политических книг года – "Предупреждение" ("A Warning"). Она содержит много откровений о работе Дональда Трампа и "внутренней кухне" Белого дома. Рассказываем, о чем говорится в книге, которая имеет все шансы стать бестселлером.

      Автор книги не пожелал раскрывать свою личность, однако известно, что он претендует на должность высшего чиновника в администрации Трампа. Поэтому сцены часто подаются как смутные воспоминания, заселенные "безымянными" чиновниками. Тем не менее, здесь есть несколько утверждений, которые рискуют обеспечить дополнительные проблемы для главы Белого дома и создадут резонанс не только на уровне Соединенных Штатов.

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      CNN, в распоряжении которых оказалась копия книги накануне официального старта продаж, публикует самые интересные ее моменты.

      Окружения Трампа волнуется, что он – "в кармане" Путина

      Анонимный чиновник особенно насторожен нападениями Трампа на разведку Штатов. Например, один из советников Трампа рекомендовал ему на предвыборных дебатах признать, что россияне пытались вмешаться в выборы 2016 года, и обвинить в этом Москву. Трамп тогда не согласился.

      Странная реакция разжигала опасения, в том числе в кругу Трампа, что он как-то оказался "в кармане" Путина,
      – пишет автор.

      Оказавшись в Белом доме, Трамп продолжал верить Путину больше, чем американской разведывательной организации, в его видении России и остального мира. По словам бывшего высшего чиновника ФБР, Трамп отклонил информацию, которую получил от своих спецслужб о ракетной способности другой страны, так как Путин сказал ему что-то противоречивое.

      "Мне все равно. Я верю Путину", – пояснил Это Трамп, по словам чиновника ФБР.

      Трамп
      Новая книга поступила на прилавки магазинов 19 ноября

      Чиновники США хотели саботировать президента

      Автор книги утверждает: высшие должностные лица из окружения Трампа рассматривали возможность саботировать его для немедленной отставки. В частности, были предположения, что помощники должны подталкивать президента США к увольнению специального советника Роберта Мюллера.

      Настроения одного из советников описываются следующим образом:

      Как говорил он (советник, – 24), ситуация у президента настолько плохая, что, возможно, нам следует "дать ему достаточное количество веревок", чтобы запутать его собственное президентство.

      Также была идея позволить Трампу освободить специального советника и руководство Министерства юстиции. Он казался достаточно мотивированным для этого. Если помощники помогут ему следовать за своим инстинктами, по их мнению, это приведет к его падению.

      Трамп
      В окружении Трампа хотели побудить его к отставке

      Анонимный чиновник убежден: чиновникам не следует поощрять плохие поступки для того, чтобы затем наказать за это Трампа.

      Трамп назвал реакцию Саудовской Аравии на убийство Хашогги "худшим прикрытием"

      Автор утверждает, что президент является сторонником и других диктаторов, кроме Путина. Одним из них, вероятно, является саудовский принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

      Трамп, казалось, принял объяснение саудовцев, что их лидер не причастен к убийству журналиста Джамала Хашогги в октябре 2018 года. Президент назвал это "худшим прикрытием всех времен", но объяснил советникам простую причину своей лояльности к ибн Салману: нефть.

      Я больше не буду об этом говорить! Нефть стоит пятьдесят долларов за баррель. Знаете ли вы, как глупо было бы выбирать этот конфликт? Нефть подорожала бы до ста пятидесяти долларов за баррель. Иисус. Каким [f***ing] глупым я был бы?,
      – сказал Трамп своему помощнику.

      Трамп
      Американский лидер стал на сторону саудовского принца из-за нефти

      Президент США хотел "избавиться" от федеральных судей

      Американский лидер часто показывает, что расстроен институтами власти, которые не желают подчиняться его воле. Среди мишеней Трампа была судебная система, которая часто блокировала его исполнительные распоряжения.

      Можем ли мы просто избавиться от судей? Давайте избавимся от судей [f** * ing]. Не должно быть ни одного, в самом деле,
      – сказал когда-то Трамп, по словам автора книги.

      Очевидно, Трамп продолжал просить своих юристов написать законопроект, направленный на Конгресс, который бы уменьшил количество федеральных судей.

      "Персонал проигнорировал этот взрыв эмоций и странный запрос", – пишет анонимный чиновник.

      Сверхподозрительное отношение к нелояльным в окружении

      Атмосфера, которую автор описывает в Белом доме, является "параноидальной и секретной", особенно в отношении государственных служащих, которые помогают консультировать президента.

      Важно: Военную помощь Украине замораживали по политическим причинам, – Пентагон

      По словам автора, некоторые встречи в Белом доме являются "исключительно политическими", чтобы исключить тех, кто не был назначен на свои должности непосредственно Трампом. Некоторые из этих встреч, утверждает автор, проводятся в защищенной комнате Белого дома, даже если нет никакой секретной информации для обсуждения.

      Автор описывает президента как "настороженного", когда тот видит лица, которых он не узнает.

      Если специалисты по внутренней бюрократии администрации привлечены к чутким дискуссиям в Белом доме, они должны быть "доверенными лицами",
      – пишет анонимный чиновник.

      Трамп
      На важных обсуждениях в Белом доме присутствуют лишь " свои" для Трампа люди

      У чиновников есть черновики заявлений об отставке

      Автор много раз объясняет, почему пребывание в администрации является лучшим выбором, чем увольнение в знак протеста.

      "Мы думали, что можем справиться с этим вместе", – пишет автор. Но несколько членов команды, вероятно, готовы уйти.

      Все мы имеем черновики заявлений об отставке в своих столах или ноутбуках,
      – пишет автор.

      Есть также "больше, чем горстка людей", которые утверждают, что они установили для себя "красные линии", то есть "пределы, которые они откажутся переступать, или поведение Трампа, которое они не будут терпеть".

      При этом автор книги отмечает: хотя чиновники заявляли, что уйдут, если Трамп пересечет их "красные линии", некоторые все-таки рационализировали свое пребывание вне этих моральных пределов.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости политики Публикации Статьи Новости США Дональд Трамп
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