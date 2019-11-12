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      Военную помощь Украине замораживали по политическим причинам, – Пентагон

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      Пентагон
      Пентагон / eltiempo

      Администрация президента США на самом деле планировала разморозить военную помощь для Украины в обмен на заявление украинской власти о расследовании против Байден.

      Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер подтвердила эту информацию, содержащуюся в стенограмме выступления Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса в рамках расследования возможного импичмента президента США.

      Важно: Парнас предупреждал Киев о блокировании военной помощи США – NYT

      Купер рассказала, что президент Трамп через Офис управления и бюджет распорядился заморозить критически важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов – несмотря на возражения военных Минобороны, представителей Госдепартамента и других учреждений.

      Она также сообщила, что неоднократно выражала другим чиновникам США свою обеспокоенность относительно законности замораживания этих средств, выделенных Конгрессом. Кроме того, она указывала на проблемы, которые могут возникнуть из-за задержки этой помощи Белым домом.

      Среди прочего Купер подтвердила, что на встрече с бывшим спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером 20 августа 2019 тот недвусмысленно намекал, что замораживание помощи можно отменить, если Украина пойдет на компромисс.

      Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионах долларов).

      Впоследствии Трамп объяснял, что хотел лишь убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

      Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют ли использовать эти деньги должным образом – потому что 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.


      Военная помощь США для Украины/ инфографика 24 канала

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Новости Украины Пентагон Дональд Трамп Новости США Деньги
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