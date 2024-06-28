В частности об этом заявляет представитель Пентагона Аманда Дори. Напомним, что первые сообщения о том, что оккупанты используют Starlink на фронте, появились в феврале 2024 года.
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Пентагон блокирует работу Starlink
В СМИ отмечают, что компания SpaceX активно сотрудничала с Пентагоном, чтобы противодействовать незаконной работе терминалов спутниковой связи Starlink, которые оказались у российских захватчиков.
Сначала американские военные обнаружили один терминал на временно оккупированных территориях, а впоследствии – их становилось все больше. В общем удалось обнаружить и остановить работу нескольких сотен Starlink, которыми пользовались оккупанты.
В то же время в Пентагоне убеждены, что несмотря на ограничение использования терминалов Starlink, россияне все равно будут искать способы получить доступ к связи. В США отметили, что оккупационная армия пытается адаптироваться к ситуации на поле боя, поэтому противодействие должно быть более мощным.
Оккупанты используют Starlink
- В феврале 2024 года в Главном управлении разведки подтвердили, что российские военные используют на фронте терминалы спутниковой связи Starlink. В частности, подтверждение об их использовании получали с радиоперехватов и с кадров дронов.
- Точно неизвестно, как именно россияне могли получать Starlink. Вероятно, терминалы активировали в других странах, а затем – продавали в Россию.
- После того, как стало известно об использовании оккупантами Starlink, компания Илона Маска оказалась под пристальным вниманием американских законодателей. Более того, в марте 2024 года в США даже начали следствие по использованию российскими военными спутниковой связи.