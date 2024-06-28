Зокрема про це заявляє представниця Пентагона Аманда Дорі. Нагадаємо, що перші повідомлення про те, що окупанти використовують Starlink на фронті, з'явилися у лютому 2024 року.

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Пентагон блокує роботу Starlink

У ЗМІ зауважують, що компанія SpaceX активно співпрацювала з Пентагоном, щоб протидіяти незаконній роботі терміналів супутникового зв'язку Starlink, які опинилися у російських загарбників.

Спочатку американські військові виявили один термінал на тимчасово окупованих територіях, а згодом – їх ставало все більше. Загалом вдалося виявити й зупинити роботу кількох сотень Starlink, якими користувалися окупанти.

Водночас у Пентагоні переконані, що попри обмеження використання терміналів Starlink, росіяни однаково будуть шукати способи отримати доступ до зв'язку. У США наголосили, що окупаційна армія намагається адаптуватися до ситуації на полі бою, тому протидія повинна бути потужнішою.

Окупанти використовують Starlink