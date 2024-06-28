Зокрема про це заявляє представниця Пентагона Аманда Дорі. Нагадаємо, що перші повідомлення про те, що окупанти використовують Starlink на фронті, з'явилися у лютому 2024 року.
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Пентагон блокує роботу Starlink
У ЗМІ зауважують, що компанія SpaceX активно співпрацювала з Пентагоном, щоб протидіяти незаконній роботі терміналів супутникового зв'язку Starlink, які опинилися у російських загарбників.
Спочатку американські військові виявили один термінал на тимчасово окупованих територіях, а згодом – їх ставало все більше. Загалом вдалося виявити й зупинити роботу кількох сотень Starlink, якими користувалися окупанти.
Водночас у Пентагоні переконані, що попри обмеження використання терміналів Starlink, росіяни однаково будуть шукати способи отримати доступ до зв'язку. У США наголосили, що окупаційна армія намагається адаптуватися до ситуації на полі бою, тому протидія повинна бути потужнішою.
Окупанти використовують Starlink
- У лютому 2024 року у Головному управлінні розвідки підтвердили, що російські війскові використовують на фронті термінали супутникового зв'язку Starlink. Зокрема, підтвердження про їхнє використання отримували з радіоперехоплень та з кадрів дронів.
- Достеменно невідомо, як саме росіяни могли отримувати Starlink. Ймовірно, термінали активували в інших країнах, а потім – продавали у Росію.
- Після того, як стало відомо про використання окупантами Starlink, компанія Ілона Маска опинилася під пильною увагою американських законодавців. Ба більше, у березні 2024 року в США навіть почали слідство щодо використання російськими військовими супутникового зв'язку.